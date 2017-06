Jorge Costa Oliveira esteve reunido com entidades locais

Antes ainda de participar no Fórum Internacional Sobre o Investimento e Construção de Infra-estruturas, certame que decorre até ao final da tarde de hoje no Venetian, o secretário da Internacionalização do Governo de Lisboa esteve reunido com várias entidades do território. Acompanhada por uma delegação constituída por representantes de bancos, seguradoras e um membro da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), Jorge Costa Oliveira manteve ao longo da semana várias reuniões de onde retirou “contactos muito úteis”.

O secretário de Estado da Internacionalização, que antes de se deslocar para o território, visitou a metrópole continental de Shenzhen, regressa a Portugal com boas perspectivas. O Governante espera que dos encontros que manteve resulte um estreitamento de relações com a bolsa de Shenzhen, cidade que considerou “a segunda praça financeira e o principal centro tecnológico da China”. Numa outra vertente, Costa Oliveira sublinhou o interesse por parte dos bancos e seguradoras portugueses em colaborar com as autoridades chinesas e de Macau “na criação ou no desenvolvimento da plataforma de serviços financeiros que foi criada no âmbito do Fórum Macau”.

No âmbito mais lato da cooperação internacional, Jorge Costa Oliveira salientou o papel que Portugal pode vir a desempenhar e que passa pela colaboração no estabelecimento de parcerias entre empresas portuguesas e estrangeiras: “O que nós estamos a fazer é ajudar a criar as condições para que haja empresas que possam trazer sinergias e, ao mesmo tempo, ajudar as empresas portuguesas em relação a áreas onde têm limitações, nomeadamente no acesso ao financiamento”, explicou o governante.

Paralelamente aos encontros mantidos em Shenzhen, o secretário de Estado encontrava-se ainda ontem a ultimar os detalhes para reunir, durante o dia de hoje, com empresas de Macau e ainda da República Popular da China . Contudo, o governante referiu que não está prevista a assinatura de qualquer protocolo por parte do Governo português e que a sua presença no território se cinge em exclusivo à participar nas reuniões do Fórum Macau e no encontro sobre investimento e construção de infra-estruturas, que ontem arrancou no Venetian.

