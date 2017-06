Incêndio no Edifício Fok On poderá ter sido provocado por cigarro

O incêndio que deflagrou ontem no pátio térreo do Edifício Fok On, no bairro de San Kio, poderá ter tido como causa beatas de cigarro alegadamente mal apagadas. Alguns residentes detectaram que havia fogo e apagaram-no antes da chegada do Corpo de Bombeiros. Os soldados da paz encontraram no local pontas de cigarro, pelo que a Polícia Judiciária foi chamada para iniciar uma investigação. A Polícia Judiciária admitiu que o incêndio poderá ter sido provocado por um cigarro mal apagado. Não se registaram feridos, nem estragos de maior.

