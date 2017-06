IC recolhe propostas para o Festival de Artes de Macau de 2018

A 29.ª edição do Festival de Artes de Macau (FAM), organizado pelo Instituto Cultural (IC), só se realiza em Maio do próximo ano, mas, a fim de promover o desenvolvimento das artes locais, o Instituto Cultural está a convidar todos os indivíduos e associações locais a apresentarem projectos de espectáculos até 31 de Julho.

As obras seleccionadas serão integradas no programa do Festival de Artes de Macau de 2018, que terá como tema o conceito de “Origem”. As categorias de espectáculos incluem teatro, dança, peças infantis, entre outras. Os projectos propostos podem ser originais ou ter sido apresentados previamente.

De modo a reforçar a relação entre o tema da próxima edição do FAM e Macau, na selecção será dada prioridade às obras focadas na ligação entre Macau e outros países e regiões da Ásia e a peças inspiradas pelo património cultural intangível de Macau ou pelas artes cénicas tradicionais chinesas.

As associações e os indivíduos interessados em participar na XXIX edição do Festival de Artes de Macau devem submeter o formulário de inscrição e propostas de espectáculos, incluindo o conceito e uma apresentação do conteúdo das peças, uma breve apresentação da equipa, o orçamento, o plano de cenografia e os requisitos de equipamento e outras informações adicionais sobre a produção. As inscrições devem ser entregues até às 17h30 horas do dia 31 de Julho na Divisão de Actividades das Artes do Espectáculo, do Instituto Cultural.