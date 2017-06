Guangxi em destaque no Dia do Património Cultural e Natural da China

A 10 de Junho assinala-se o Dia do Património Cultural e Natural da China e o território não passa à margem da efeméride. Para assinalar a data serão organizadas exposições, espectáculos e workshops que vão dar a conhecer aos residentes de Macau o património cultural imaterial de Guangxi. A programação inclui – entre outras actividades – a abertura especial ao público do Farol da Guia e da Sala de Obras Antigas e Raras da Biblioteca Sir Robert Ho Tung.

“Génese e Espírito – Mostra de Património Cultural Imaterial de Guangxi”. É com esta proposta que o Instituto Cultural (IC) assinala pela primeira vez o Dia do Património Cultural e Natural da China, a 10 de Junho. A iniciativa tem como objectivo “apresentar aos residentes de Macau o rico e diversificado património cultural imaterial de Guangxi, através de uma série de actividades diferentes, incluindo exposições, espectáculos culturais e artísticos, bem como mostras e workshops de artesanato tradicional”, refere em comunicado o Instituto Cultural.

A partir de 10 de Junho, o Arquivo de Macau acolhe a exposição “Macau Ilustrado – Exposição de Plantas Urbano-Arquitectónicas da Colecção do Arquivo de Macau”. A mostra vai apresentar uma selecção de cerca de 60 plantas urbanas e desenhos arquitectónicos, conservados no Arquivo de Macau. O objectivo é permitir aos visitantes a compreensão da evolução do padrão urbano do território, acrescenta o comunicado do Instituto Cultural.

Na Casa da Nostalgia das Casas da Taipa, encontra-se em exibição “Viagens de outros Tempos – Exposição Retrospectiva das Ligações Marítimas entre Macau e as Ilhas” (ver coluna nesta página). No Museu de Macau vai também estar em exibição a mostra “História do Fabrico do Canhão – Exposição sobre Experiência Infantil”.

No dia 10 de Junho, a Sala de Obras Antigas e Raras Chinesas da Biblioteca Sir Robert Ho Tung estará aberta ao público, das 15h às 18h. Também nos dias 10 e 11 de Junho, o Farol da Guia estará aberto especialmente ao público das 10h às 17h. O Museu de Macau terá igualmente entrada livre, entre as 10h e as 18h.

As actividades dedicadas a promover o património imaterial de Guangxi são apresentadas pelo Ministério da Cultura da República Popular da China e pela Secretaria para os Assuntos Sociais e Cultura do Governo da RAEM, sendo organizadas pelo Instituto Cultural e pelo Departamento de Cultura da Região Autónoma Zhuang de Guangxi.

O Dia do Património Cultural da China é celebrado anualmente no segundo sábado do mês de Junho desde 2006. A fim de sensibilizar o público sobre a importância de salvaguardar todos os tipos de património, incluindo o património cultural e natural, o “Dia do Património Cultural” passa a ser designado por “Dia do Património Cultural e Natural” a partir deste ano.