Fundo para investimentos lusófonos tem vinte projectos em análise  

O Fundo de Cooperação e Desenvolvimento China-Países de Língua Portuguesa, a funcionar há quatro anos em Pequim está a apreciar a viabilidade de mais de duas dezenas de projectos de investimento e Portugal também está na lista. Ontem, o Governo inaugurou as instalações provisórias do organismo, que irá funcionar a título temporário n Alameda Dr. Carlos D’Assumpção.

O processo de transferência do Fundo de Cooperação e Desenvolvimento China-Países de Língua Portuguesa de Pequim para Macau ficou ontem concluído, com a inauguração, no edifício China Civil Plaza, no NAPE, das instalações provisórias do organismo. No futuro, o Fundo deve ficar alojado no “Complexo da Plataforma de Serviços para a Cooperação Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa”, ainda por construir na zona do Lago Nam Vam.

A cerimónia serviu ainda para que as autoridades do território revelassem que os responsáveis pelo Fundo se encontram a avaliar 20 projectos de investimento, em países como Timor-Leste, o Brasil ou mesmo Portugal. Os números foram avançados ontem por Tai Kin Ip, director dos Serviços de Economia numa conferência de imprensa conjunta com o presidente do IPIM, Jackson Chang, à margem da cerimónia de inauguração do 8º Fórum Internacional sobre o Investimento e Construção de Infra-estruturas (IIICF).

Consumada que está a transferência para Macau, o fundo assume-se como uma empresa financeira registada e explorada na RAEM que, para além de coordenar os pedidos de financiamento, deverá proporcionar anualmente cinco oportunidades de estágio em instituições financeiras fora do território. O funcionamento e gestão do Fundo de Cooperação, cujo montante está fixado nos mil milhões de dólares americanos, recai sobre o Fundo de Desenvolvimento China-África, sob a égide do Banco de Desenvolvimento da China. O montante de investimento consignado a cada projecto deverá rondar os 20 milhões de dólares americanos: “Com este fundo podemos aumentar e estreitar a cooperação económica e comercial entre a China e os países de língua portuguesa e também podemos facultar e promover oportunidades e trocas de informação, com o propósito de reforçar a capacidade de negócio entre as duas partes”, sublinhou o director dos Serviços de Economia.

Desde que entrou em funcionamento, em 2013, o Fundo apoiou com um total de 35 milhões de dólares norte-americanos três projectos de investimento em Moçambique, Angola e no Brasil. As iniciativas em questão dizem respeito, respectivamente, a um parque agrícola, a um projecto de equipamento para transmissão e distribuição de electricidade e um projecto de energia solar que no total reuniram investimentos na ordem dos 600 milhões de dólares norte- americanos.

À cerimónia de inauguração do 8º IIICF – certame que é organizado em Macau desde a sua quinta edição – seguiu-se a assinatura de dois protocolos de cooperação estratégica. Envolvendo o Fundo de Cooperação e empresas locais e do interior da China, os acordos inserem-se no âmbito do desenvolvimento da cooperação ao nível do investimento entre Macau e os países lusófonos.

O Fórum Internacional sobre Investimento e Construção de Infra-estruturas termina hoje com a dinamização de doze seminários paralelos subordinados a temas como a construção da cidade inteligente, o desenvolvimento sustentável, o impacto das mudanças climáticas e a redução das emissões de carbono no domínio da construção de infra-estruturas. Presentes na iniciativa estiveram 55 convidados a nível ministerial, em representação de 43 países e territórios, bem como de representantes de instituições financeiras internacionais como o Banco Mundial, o Banco de Desenvolvimento Asiático e o Banco Africano de Desenvolvimento.

CVN