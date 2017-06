Fórum Macau: Sines também quer atrair financiamento chinês

Depois de ao longo dos últimos quatro anos ter financiado apenas três projectos, o Fundo de Cooperação para o Desenvolvimento entre a China e os Países de Língua Portuguesa encontra-se agora a acompanhar mais de 20 projectos, envolvendo investimentos de 800 milhões de dólares. O número de candidaturas é idêntico ao que o organismo tinha em mãos há mais de um ano.

Entre as propostas em análise estão projectos em Timor-Leste, no Brasil, em Cabo Verde e ainda em Portugal. No caso português, está sob análise um projecto relacionado com o terminal do porto de Sines: “Estamos a olhar para esse projecto, temos de acompanhar, de avaliar, penso que ainda está numa fase inicial”, disse ontem à agência Lusa o presidente do fundo, Chi Jianxin, à margem do IIICF, indicando que foi recentemente discutido em Pequim com um representante português dos Negócios Estrangeiros.

Já no caso de Cabo Verde o pedido de financiamento diz respeito ao projecto hoteleiro do empresário de Macau David Chow, que prevê a construção de uma estância turística no ilhéu de Santa Maria, situado defronte da capital, Cidade da Praia. Não foram divulgados detalhes sobre as outras candidaturas.