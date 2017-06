Filipe Clemente de Souza vai competir no WTCC em Xangai e no Japão

O piloto tem ainda em cima da mesa a possibilidade de correr em Macau, caso o Campeonato Mundial de Turismo (WTCC) visite o território. A participação na competição deve-se ao facto do WTCC – pelo menos nos moldes actuais – se despedir dos circuitos no final da temporada.

João Santos Filipe

O macaense Filipe Clemente de Souza tem acertada a participação nas rondas de Xangai e do Japão do Campeonato do Mundo de Carros de Turismo (WTCC, na sigla inglesa) e o assalto à Guia também é uma hipótese. A notícia foi avançada pelo piloto ao PONTO FINAL, que vai competir com um Chevrolet Cruze da equipa Campos Racing.

Esta foi a forma encontrada por Clemente de Souza para se “despedir” do WTCC, que poderá desaparecer no final da presente temporada. Isto porque este ano termina o contrato entre o promotor do campeonato, a Eurosport Events, ligada ao canal televisivo homónimo, e a Federação Internacional do Automóvel (FIA). Quando faltam menos de seis meses para o fim do contrato ainda não há indicações de que o acordo possa ser renovado: “Como tudo indica que este vai ser o último ano do WTCC, pelo menos nos moldes que se conhece, decidi competir com o Chevrolet Cruze. Já assinei o contrato com a equipa Campos Racing para as provas asiáticas: no Interior da China e no Japão”, afirmou o piloto, ao PONTO FINAL.

Em cima da mesa está também a possibilidade de correr ao volante de um carro de turismo no Grande Prémio de Macau. Para que tal aconteça é necessário que a Comissão Organizadora confirme que o evento consta no calendário do WTCC: “No fim-de-semana passado, quando foram as corridas em Zhuhai, recebi um telefonema do administrador geral da equipa [Adrián Campos] a convidar-me para correr com eles em Macau. As coisas ficaram combinadas, mas avisei-o que a Comissão Organizadora diz que não há nenhum acordo assinado”, contou Filipe Clemente de Souza.

“Pessoalmente acredito que existe 90 por cento de hipóteses do WTCC não vir a Macau, pelo que tenho tudo preparado para correr na Taça CTM”, frisou.

Apesar do nome de Macau constar no portal oficial do WTCC como uma das etapas da competição para o presente ano, a Comissão Organizadora recusou confirmar a existência de um acordo.

WTCC: Mudança bem vista

Já a prova de Xangai está confirmada para 13 e 15 de Outubro e a ronda do WTCC em Motegi no fim-de-semana entre 27 e 29 de Outubro.

Para Filipe Clemente de Souza o eventual fim do Campeonato do Mundo de Carros de Turismo nos moldes actuais não é propriamente negativo. O piloto acredita que a Federação Internacional do Automóvel vai arranjar outra competição de carros de turismo que possa ser mais atractiva para os pilotos privados: “Os carros do WTCC são muito caros e as equipas oficias investem muito dinheiro. Os privados têm custos muito elevados com carros mais lentos. Isso não é muito atractivo no actual WTCC”, explicou Filipe Souza. “O preço para fazer uma época num Chevrolet Cruze é de cerca de 5 milhões de patacas, sem contar com acidentes ou danos. Só que este carro não tem hipóteses de lutar pelas vitórias. Imagino que um Citroen, que permite andar na frente, atinja os 7 milhões de patacas”, recordou.