Exposição sobre travessia marítima entre Macau e as ilhas inaugurada amanhã

Quando a península de Macau e as ilhas da Taipa e Coloane ainda estavam separadas pelas águas do Delta do Rio das Pérolas, a travessia marítima efectuada por meio de lanchas era a única forma de viajar entre a península e as ilhas.

Com o passar dos anos e o aparecimento de alternativas mais rápidas – a Ponte Nobre de Carvalho e a Estrada do Istmo encolheram a distância que separava ambas as ilhas de Macau – a passagem marítima quer servia residentes e turistas tornou-se obsoleta e acabou inevitavelmente por ser abandonada.

Agora, o Instituto Cultural (IC) decidiu recuperar fotografias, jornais e publicações que colocam em destaque não apenas a travessia, mas também as embarcações que efectuavam a ligação entre Macau, a Taipa e Coloane. O acervo recolhido está a partir de amanhã em exposição na Casa da Nostalgia, na Avenida da Praia, na Taipa.

A mostra “Viagens de outros Tempos – Exposição Retrospectiva das Ligações Marítimas entre Macau e as Ilhas” é inaugurada esta sexta-feira, pelas 15 horas, e apresenta pela primeira vez vários documentos e peças ao público, incluindo registos originais da companhia de navegação que assegurava a travessia. Em contraste com o acerco recolhido, a exposição abrange ainda “um ecrã electrónico” onde é apresentada a ‘Evolução da Topografia de Macau’, numa iniciativa que explora a linha costeira do território e as rotas das lanchas de diferentes épocas”, explica o Instituto Cultural em comunicado.

Na Casa da Nostalgia – um dos imóveis que integram o complexo das Casas-Museu da Taipa – também é dada voz a antigos utilizadores da carreira de navegação, que, em entrevista, partilham os seus relatos de viagem. Os visitantes podem ainda experimentar um passeio virtual em três dimensões baseado na embarcação “Kuong Kong”, uma das que durante anos efectuaram a ligação entre a península e as ilhas.

Com a apresentação de todos os elementos, “a exposição dá a conhecer transformações sociais que ocorreram em Macau”, disponibilizando recursos complementares para futuros estudos sobre tráfego marítimo”. Aberta ao público a partir de amanhã, a mostra prolonga-se até ao dia 5 de Outubro.