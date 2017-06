Estudo denuncia insatisfação das famílias com as políticas de habitação

As famílias jovens de Macau estão descontentes com a política de habitação do Governo, indica uma pesquisa conduzida na Internet sobre o grau de satisfação dos casais jovens em relação à oferta em termos de habitação económica e social e às infra-estruturas de apoio que os complexos de habitação pública oferecem.

O estudo foi divulgado por uma nova associação, que assume como cavalo de batalha a construção de habitação com qualidade. Criado em Março deste ano, o organismo é liderado pela deputada Wong Kit Cheng.

Segundo os dados avançados pelo estudo, e citados pela emissora em língua chinesa da Rádio Macau, foram realizadas entrevistas a 1200 jovens famílias. Os resultados apresentaram uma pontuação baixa ao nível da satisfação com a política local de habitação, registando-se uma média de apenas 1,98 pontos, sendo cinco a pontuação máxima considerada.

Perante estes resultados, a associação dirigida por Wong Kit Cheng sugeriu que o Governo finalize de forma célere o planeamento de novos projetos de habitação económica, que considere o estabelecimento de um sistema de reserva de terras e que melhore a proporção entre habitação pública e privada.

Os entrevistados atribuíram uma pontuação de 2,5 para a qualidade das infra-estruturas de apoio familiar, incluindo cuidados aos idosos, disponibilidade de creches e de empregadas domésticas. Esta avaliação reflecte “a pressão a que estão sujeitas as famílias”, indica o estudo.

A pesquisa encontrou também uma correlação negativa entre as longas horas de trabalho a que estão sujeitos os entrevistados e o tempo disponível para fazerem o acompanhamento dos filhos ou das crianças ao seu cuidado. Quase metade das famílias entrevistadas compartilham as responsabilidades de cuidar dos filhos com os avós das crianças.

Nesta secção, o valor 10 foi definido como pontuação máxima, tendo o grau de satisfação dos entrevistados com o tempo despendido com filhos atingido os 7,14 pontos. Já em relação à pressão que as famílias sentem no cuidado e atenção aos filhos, a pontuação baixa para os 3,42 pontos.