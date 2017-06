DSEJ investiga queixas de maus tratos em estabelecimento de ensino

Durante o programa “Fórum Macau”, da emissora em língua chinesa da Rádio Macau, foram apresentadas queixas que dão conta de que os responsáveis pela direcção de um estabelecimento de ensino terão abusado fisicamente de um aluno.

Leong Vai Kei, chefe do Departamento de Ensino da Direcção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ), participou no programa tendo dado garantias de que o Governo está a investigar a situação: “A DSEJ recebeu a queixa antes e encontrou-se com o diretor da escola várias vezes, tendo visitado a escola para conversar com os professores, funcionários e mais de metade dos alunos com o objectivo de averiguar se estes tinham sido agredidos ​​fisicamente quando incorreram em faltas disciplinares. Durante a reunião, os alunos disseram que não foram ameaçados, espancados ou abusados ​​verbalmente, encontrando-se a investigação perto do fim”.

De acordo com a Ou Mun Tin Toi, Leong Vai Kei referiu ainda que os Serviços de Educação e Juventude atribuem grande importância ao caso, tendo tratado a denúncia com grande seriedade. No passado, os alunos já endereçaram emails à DSEJ, principalmente para refletir as condições da escola, mas não mencionaram casos de abuso físico ou verbal, tendo a responsável pedido aos pais e professores para denunciarem qualquer caso de agressão.