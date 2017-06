Casa de Portugal deixa-se empatar ao cair do pano com o Cheac Lun

A Casa de Portugal empatou ontem a duas bolas com o Cheac Lun, em jogo da 13.ª jornada da II Divisão, que decorreu no campo da Universidade de Ciência e Tecnologia. Os golos da equipa orientada por Pelé foram apontados por Alejandro Velasco, aos 40 minutos, e por Barak Ali, aos 45.

Porém foi o Cheac Lun quem marcou primeiro, aos 30 minutos, numa jogada concluída por Chu Wun Wai. A formação de matriz chinesa sofreu depois dois golos, tendo conseguido empatar no fim do tempo regulamentar, aos 90 minutos, por intermédio de Lei Chi Ieong.

Este resultado coloca provisoriamente a Casa de Portugal no 2.º lugar do Campeonato de Futebol da II Divisão, mas as formações do Chong Wa e do Hong Lok ainda não jogaram esta jornada, pelo que ainda podem ultrapassar a formação de origem portuguesa. As duas equipas entram em acção hoje, diante do Ieong Heng e dos Serviços de Alfândega, respectivamente.