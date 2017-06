Barcos-Dragão: Número de visitantes cresceu 10 por cento em termos homólogos

O número de visitantes que assomaram ao território durante o período das festividades de Tung Ng – celebração que também é conhecida pelo nome de Festival de Barcos-Dragão – cresceu dez por cento face ao mesmo período do ano passado. Assim, e de acordo com os dados ontem tornados públicos pelo Corpo da Polícia de Segurança Pública do território, entre 27 e 30 de Maio as fronteiras do território registaram 1,994 milhões de saídas e entradas, das quais cerca de um milhão e meio foram registadas no Posto Fronteiriço das Portas do Cerco. Durante o período em questão, Macau recebeu cerca de 404 mil visitantes, mais 9,12 por cento do em igual período de 2016.

