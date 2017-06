Um aniversário aos pares

As crias de pandas gigantes Jian Jian e Kang Kang celebram o seu primeiro aniversário a 26 de Junho e o Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais está a planear uma celebração em grande. O organismo quer realizar uma festa de aniversário no dia 25 de Junho e está a recrutar crianças gémeas de 12 ou menos anos para estarem presentes. De acordo com a emissora em língua chinesa da Rádio Macau, até 15 de Junho as crianças interessadas podem ligar para o 2888 0087 para se inscreverem.

Cada família com um par de gémeos constitui um grupo candidato, e cada grupo pode ter quatro pessoas no máximo. O festival aceita até 30 grupos de candidatos. Haverá jogos, oficinas temáticas e atividades entre pais e filhos. O Pavilhão do Panda Gigante terá entrada gratuita nesse dia.