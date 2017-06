Rui Leão bate-se pela preservação de fachada no Porto Interior. Instituto Cultural desvaloriza

Entre os projectos ontem analisados pelo Conselho do Planeamento Urbanístico (CPU), na 4.ª reunião plenária de 2017, dois houve que suscitaram grande indignação: a proposta de alargamento da via pública junto ao Ramal dos Mouros e a preservação da fachada de um edifício na Rua do Almirante Sérgio. Rui Leão bateu-se pela preservação da fachada, mas esbarrou na posição inabalável do Instituto Cultural (IC).

Sílvia Gonçalves

O Conselho para o Planeamento Urbanístico (CPU) discutiu ontem a proposta apresentada pelo concessionário do terreno junto à Estrada D. Maria II, que pressupõe o alargamento da via pública junto ao Ramal dos Mouros de modo a incluir três vias de circulação rodoviária. O conselho entendeu que tal solução é possível e pode aliviar a pressão em termos de circulação rodoviária na zona, tendo elaborado um projecto de planta de condições urbanísticas (PCU). Alguns membros do organismo estranharam, contudo, que a iniciativa tenha partido do concessionário, ao qual não cabe qualquer planeamento viário. Em discussão na reunião plenária esteve ainda a manutenção da fachada de um edifício na Rua do Almirante Sérgio. O arquitecto Rui Leão insiste na preservação, mas o Instituto Cultural alega que, do ponto de vista histórico, não se justifica a manutenção.

“A DSAT parece que não estuda nada, devia desempenhar uma maior responsabilidade. Parece estranho a iniciativa ser tomada pelo proprietário de alargar a via. Estas coisas deviam ser feitas pelo Governo”, defendeu Chan Tak Seng, relativamente ao eventual alargamento da faixa de rodagem na zona do Ramal dos Mouros.

Já Rui Leão congratulou-se com o alargamento da via, possibilidade já antes discutida no Conselho: “Este aumento da via do Ramal dos Mouros foi muito discutido no conselho, fico contente que o concessionário tenha sido sensível ao alargamento”. O arquitecto entende, contudo, que não cabe ao proponente analisar a viabilidade do trafégo na zona, para equacionar posteriores adaptações: “Eu acho que não cabe ao concessionário fazer um estudo de viabilidade do tráfego a longo prazo. Que haja uma faixa livre, uma área de reserva, para que um dia se possa fazer uma adaptação destas três faixas”, defende. “Aquela que é mais crítica para o sistema geral de tráfego não é o Ramal dos Mouros mas a Estrada de Cacilhas”, recorda o arquitecto.

O representante das Obras Públicas, por sua vez, garantiu que não recebeu qualquer contestação ao projecto agora elaborado: “Fizemos um novo projecto com base nesta proposta. Durante a consulta não recebemos nenhuma opinião contra”.

Já Chan Tak Seng reiterou: “Não vou votar, isso é uma anedota, então para que serve o Conselho? Não é o proprietário que vai preocupar-se com este assunto, é o nosso Conselho. Isto é com as Obras públicas, não é com o proprietário”. Li Canfeng, que preside ao organismo, anuiu: “Acho que é melhor deixarmos este caso às Obras Públicas para eles estudarem este assunto, uma vez que ainda há dúvidas”.

Um dos membros sugeriu mesmo a definição “de um prazo de um mês, dois meses, para ver se o alargamento da via é bom”. Li Canfeng manifestou posição contrária: “Eu acho que o prazo é injusto, pois os colegas podem precisar de mais tempo do que parece. Um terreno com centenas de metros quadrados, qualquer recuo pode alterar as consequências. Proponho que remetamos para as Obras Públicas para fazerem uma análise detalhada e depois voltamos a analisar. Temos que analisar todas as dúvidas colocadas hoje e, com base nisso, vamos emitir um novo parecer”, sublinhou o director da DSSOPT.

“NÃO QUEREMOS QUE O CENTRO HISTÓRICO SE TRANSFORME NUMA DISNEYLÂNDIA”

Entre os 28 projectos ontem discutidos pelo Conselho esteve ainda a proposta de manutenção da fachada de um edifício no número 167 da Rua do Almirante Sérgio, sobre a qual, explicou o Governo, o Instituto Cultural não se pronunciou. A indignação surgiu pela voz de Rui Leão: “Porque é que não há nenhuma condicionante para manter a fachada? Não percebo. Toda a lógica em relação ao Porto Interior é manter o centro histórico”, salientou o arquitecto, defendendo a manutenção destes edifícios com arcadas, “uma tipologia que tem que ver com Macau”. O arquitecto foi ainda mais longe: “O edifício está numa localização especial. Eu julgo que qualquer razão que haja, burocrática ou outra, para ignorar este edifício, deverá ser ultrapassada. Estou contra a demolição desta fachada”, sublinhou.

A representante do Instituto Cultural foi categórica na defesa da não manutenção da fachada: “Esse edifício não é património, também não está na área de reserva. Pode mostrar características do Porto Interior, mas do ponto de vista histórico não se justifica a manutenção. Não achamos que é necessário manter a fachada”.

Rui Leão não baixou os braços e insistiu na preservação: “Não é questão de ter ou não valor, porque já foi destruído tudo à volta. Não custa nada manter a fachada, criar um recuo qualquer. Nós não queremos que o centro histórico se transforme numa Disneylândia. Eu julgo que este Conselho existe para deliberar e tratar casos como este, que estão fora da zona de protecção”.

O Instituto Cultural remeteu-se ao silêncio e foram as Obras Públicas a fazer eco de uma última tentativa de preservação: “Vamos fazer uma proposta ao proprietário para manutenção da fachada. Mas essa proposta não é vinculativa”, ressalvou, contudo, o representante da tutela.