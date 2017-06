Rodolfo Ávila quer pontuar na segunda ronda do CTCC

Depois de ter subido ao pódio na primeira ronda do Campeonato Chinês de Carros de Turismo, Rodolfo Ávila prepara-se para competir pela primeira vez no Circuito Internacional de Zhaoqing , traçado que acolhe a segunda jornada da competição. O piloto português do território parte para Cantão com ambições moderadas e vontade de pontuar em ambas as corridas do fim-de-semana.

O Autódromo Internacional de Zhaoqing, localizado nas imediações de Guangzhou, capital da vizinha província continental de Guangdong, acolhe no fim-de-semana a segunda jornada do Campeonato Chinês de Carros de Turismo (CTCC), prova que este ano conta com a participação de Rodolfo Ávila.

O piloto do território regressou ao activo em meados do mês passado, depois de uma temporada em que esteve praticamente afastado das lides competitivas. No Circuito do vizinho município continental de Zhuhai, Ávila protagonizou um arranque de temporada promissor, ao subir ao pódio na prova de abertura da competição.

Ao volante de um Volkswagen Lamando GTS, o piloto, de 30 anos, vai procurar manter o quarto lugar que ocupa actualmente nas contas do Campeonato Chinês de Carros de Turismo, mas o desafio que tem pela frente não se prefigura fácil. Ávila é um dos poucos pilotos da caravana do CTCC que nunca competiu nos 2800 metros do Circuito Internacional de Zhaoqing.

Apesar de partir em desvantagem para a segunda ronda da competição – e não obstante garantir que se encontra ainda em fase de adaptação à prova – o piloto português de Macau apresenta-se, ainda assim, confiante para o desafio que terá pela frente no fim-de-semana: “Será mais uma ronda de aprendizagem, mas espero conseguir andar depressa desde o iníco”, sublinha Ávila, num comunicado de imprensa enviado às redacções.

Na mesma nota, o piloto não esconde que “gostaria de regressar aos lugares do pódio”, ainda que parta para Zhaoqing com uma ambição mais comedida, a de garantir pontos em ambas as corridas do fim-de-semana: “O mais importante para mim e para a equipa será terminar ambas as corridas nos lugares pontuáveis”, esclarece Rodolfo Ávila.

A exemplo do que sucede em todos os eventos do Campeonato Chinês de Carros de Turismo, o dia de amanhã será marcado por duas sessões de treinos livres. As duas corridas da etapa de Zhaoqing da competição, ambas com 16 voltas, realizam-se no domingo, lembra a assessoria de imprensa do piloto em comunicado enviado às redacções.