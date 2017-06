O silêncio nocturno da cidade, na estreia individual de Filipe Dores  

Naquela que é a sua primeira exposição individual, Filipe Miguel das Dores apresenta no Albergue SCM, a partir de 6 de Junho, um corpo de trabalho que traduz uma procura de silêncio na noite da cidade onde cresceu. A mostra – que reúne 30 aguarelas produzidas ao longo de quatro anos – integra o programa da iniciativa “Junho, Mês de Portugal”.

Sílvia Gonçalves

Procurar na noite, quando as ruas se esvaziam de gente, o silêncio que o frenesim diurno não contempla. É quando a noite desce sobre a cidade que Filipe Miguel das Dores caminha pelas ruas, para fotografar os lugares que compõem o repositório de memórias da infância. O artista, nascido em Macau, avança depois para o estúdio para registar a aguarela as imagens pontuadas pelo vazio que o aproximam do território onde cresceu. “Nocturno”, o trabalho desenvolvido por Dores ao longo dos últimos quatro anos, apresenta-se agora ao público, naquela que é a primeira exposição individual do artista. A mostra, constituída por 30 aguarelas, ocupa entre 6 de Junho e 9 de Julho a Galeria A2 do Albergue SCM, integrado no programa da iniciativa “Junho, Mês de Portugal”.

“São 30 quadros onde pintei as ruas. É um contraste com o diurno, estamos todos cheios de gente aqui em Macau. Sinto-me um turista cada vez mais afastado do centro de Macau. Quis criar um espaço vazio, um espaço silencioso para as pessoas poderem ficar nos meus quadros e respirar”, conta Filipe Miguel das Dores ao PONTO FINAL.

O processo de preparação do trabalho com que o artista se apresenta pela primeira vez a título individual implicou um regresso contínuo a lugares entretanto transfigurados, e o contacto com imagens resgatadas de um tempo distante: “Eu costumo andar sempre à noite, escolho algumas ruas de que tenho memórias, encontro ali o silêncio. Fotografo e planeio como deve ser, e depois pinto. Alguns edifícios já não existem ou mudaram, mudou a cor, mudou o chão. Há alguns quadros relacionados com documentos que encontrei, algumas fotos. Desenhei como era há 10 ou 30 anos, para haver um contraste. Tenho uma relação com as memórias que as pessoas tinham”, descreve.

Entre muitos dos lugares fixados sobre papel, estão aqueles que atravessaram a infância do artista, agora com 27 anos: “Há muitas imagens relacionadas comigo, a ponte Governador Nobre de Carvalho, por exemplo. Pintei a Sé. Isto está relacionado com o meu amigo Amorim, que faleceu há 10 anos. Pintei um banco lá na Sé, por causa da memória da missa dele, que foi ali. Também quero que isto toque as memórias das pessoas que vão ver os quadros”, assume o jovem pintor.

António Conceição Júnior, que assume a curadoria da mostra a par com Carlos Marreiros, escreve no texto introdutório da exposição: “Todas as obras de Filipe Dores são despovoadas, desertas e desertificadas por absoluta escolha do autor. Afinal a solidão é o espelho mais lancinantemente cruel que reflecte a nossa imagem, e nela Filipe aceita-se, elabora e labora metodicamente na construção das suas urbanas paisagens, que nos convidam a revisitar Giorgio de Chirico e Renée Magritte”.

Em Filipe das Dores paira já um próximo trabalho, arranque de um processo de criação ainda não iniciado: “Conceito, sim. Já tenho alguns conceitos que quero experimentar, mas ainda não estou na parte de criar”. E pintar a noite de Macau, é um trabalho em contínuo? “Essa colecção ainda vou fazendo, mas ao mesmo tempo vou criar colecções diferentes”, revela o artista.