Mundial Sub-20: Portugal vai defrontar Uruguai nos quartos-de-final

O Uruguai é o adversário de Portugal nos quartos de final do Mundial de sub-20 de futebol, depois de ontem vencer a Arábia Saudita, com um golo de Nicolas de La Cruz.

No primeiro dos três jogos dos oitavos de final agendados para quarta-feira, os sul-americanos, finalistas vencidos nos Mundiais de 1997 e 2013, marcaram por intermédio do jogador do Liverpool de Montevideu, apontado de grande penalidade, aos 54 minutos.

Portugal garantiu a passagem aos ‘quartos’ na terça-feira, num jogo em que terá feito a sua melhor exibição na competição e em que venceu a anfitriã Coreia do Sul por 3-1, com dois golos de Xadas (10 e 69 minutos) e um de Bruno Costa (27).