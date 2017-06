Mil pessoas morrem por ano em Macau devido ao consumo de tabaco

Cerca de mil pessoas morrem todos os anos no território devido ao consumo de tabaco. A estimativa foi feita, ontem, pela Direcção dos Serviços de Saúde no âmbito das celebrações do Dia Mundial do Não Fumador, de acordo com a emissora em língua chinesa da Rádio Macau.

De acordo com as estimativas do Governo, existem em Macau cerca de 80 mil fumadores. Assumindo que a proporção de pessoas que morre todos os anos é semelhante ao número em Hong Kong, então são cerca de mil as vítimas do tabagismo no território.

Além disso, no relatório sobre a incidência do cancro no território, referente aos anos entre 2009 e 2013, os cancros na tranqueia, brônquios e pulmões estavam entre os que mais matavam.

Este é um problema que os Serviços de Saúde dizem “não poder ignorar”. O organismo diz, por isso, que vai implementar “passo a passo” as medidas recomendadas pela Organização Mundial de Saúde para a promoção de um ambiente sem fumo.