Mak Soi Kun defende que discrepância na lei eleitoral pode ser a “ponta do icebergue”

Mak Soi Kun quer que seja criada uma comissão para analisar a existência de discrepâncias entre as versões chinesa e portuguesa dos diplomas legais em vigor no território, como aconteceu recentemente com as disposições relativas à Legislação Eleitoral. O pedido do deputado, natural de Kong Mun, foi expresso ontem na Assembleia Legislativa numa intervenção antes da ordem do dia.

“Gostaria de sugerir que fosse criada uma comissão especializada para, quanto antes, verificar a correspondência das versões das leis, em português e em chinês”, afirmou.

O deputado sublinhou que a Lei Eleitoral “pode ser apenas a ponta do icebergue”, mas que é importante estudar “se alguns direitos e interesses legítimos dos residentes terão sido afectados na aplicação das leis” devido às discrepâncias.

Ainda durante as intervenções no período antes da ordem do dia, Si Ka Lon defendeu que as creches do território deviam estar sob a alçada da Direcção de Serviços de Educação e Juventude e que deviam ser incluídas no regime de escolaridade gratuita.

“As creches devem passar para a gestão da Direcção de Serviços de Educação e Juventude, e serem também abrangidas pela escolaridade gratuita, reduzindo-se, deste modo, a pressão económica e a necessidade de cuidados prestados pelos casais jovens”, defendeu o deputado.

A intervenção de Si Ka Lon visou a política de incentivo à natalidade, tendo o legislador apresentado queixas sobre as vagas existentes nas creches do território, que defendeu serem insuficientes.

No que diz respeito a intervenções ligadas à educação, a deputada Chan Hong defendeu que a zona do Canídromo devia ser utilizada para a construção de um complexo educacional. Chan Hong considera que o espaço pode ajudar a complementar o programa Céu Azul e receber várias escolas, que actualmente estão ainda instaladas em edifícios residenciais.