Kashima Antlers despediu treinador Masatada Ishii

O Kashima Antlers, campeão japonês de futebol, demitiu esta quarta-feira o treinador Masatada Ishii, depois de o clube nipónico ter sido eliminado na Taça dos Campeões Asiáticos.

No seu site oficial, o clube nipónico, finalista da última edição do Mundial de clubes (derrota por 4-2 com o Real Madrid, após prolongamento), informou que o cargo de Masatada Ishii será ocupado por Go Oiwa, adjunto da equipa desde 2011.

O emblema nipónico foi eliminado nos oitavos de final da ‘Champions’ asiática pelos chineses do Guangzhou Evergrande, treinados pelo brasileiro Luiz Felipe Scolari.

Depois de perder por 1-0 no jogo da primeira mão, na China, o Kashima Antlers venceu o segundo jogo, por 2-1, acabando eliminado pelo golo fora de casa alcançado pelo Guangzhou Evergrande.

Na liga japonesa, os Antlers ocupam um modesto sétimo lugar, com menos um jogo, a seis pontos do líder, o Kashiwa Reysol, ao fim de 13 jornadas.