Jovens detidas por falsearem exame universitário  

Um a estudante da Universidade de Ciências e Tecnologia de Macau (MUST na sigla inglesa) foi detida por ter contratado uma jovem de 21 anos, oriunda da República Popular da China, para realizar um exame em seu nome. Em causa estão os crimes de contratação ilegal por parte da jovem de Macau e de utilização de identidade falsa por parte da jovem do Continente, que também acabou por ser detida.

O vigilante da prova em questão, após verificar que a fotografia do cartão de estudante não correspondia à pessoas que se submeteu a exame, suspeitou que a jovem estaria a realizar o exame de outra pessoa e alertou as autoridades. Após investigação, a rapariga contratada confessou que em Janeiro, através de uma aplicação de telemóvel, conheceu uma mulher que lhe ofereceu 500 patacas para que se submetesse a exames universitários no lugar de outras pessoas. Contudo, a estudante contou ter pago duas mil patacas o que fez as autoridades desconfiar que a mulher em questão estaria a tirar proveito da situação.