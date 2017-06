Hospital das Ilhas munido com valências de radioterapia e medicina nuclear

O vice-director dos Serviços de Saúde, Kuok Cheong U, adiantou esta quarta-feira, em declarações à emissora em língua chinesa da Rádio Macau que o processo de planeamento do Complexo de Cuidados de Saúde das Ilhas foi já concluído, tendo o documento final sido enviado ao Gabinete para o Desenvolvimento de Infra-estruturas para avaliação.

Em declarações aos jornalistas, Kuok Cheong U, que é também o director do Centro Hospitalar Conde de São Januário, revelou que o Hospital das Ilhas vai contar com novos serviços e valências: a radioterapia e a realização de diagnósticos de Medicina Nuclear são apenas duas das novidades.

No que ao funcionamento do Centro Hospitalar Conde de São Januário diz respeito, o responsável reiterou que a Direcção dos Serviços de Saúde está empenhada na contratação de quadros qualificados e na construção de uma equipa clínica e conceituada, num processo que deverá estar concluída antes do Complexo de Cuidado de Saúde das Ilhas abrir portas.

Ao longo dos próximos cinco anos, o Conde de São Januário vai implementar progressivamente a proposta do secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Alexis Tam, de “usar um hospital como se fossem dois”. Parte da ambição do governante passa pela preparação de um quadro clínico complementar com o propósito de dar respostas às necessidades da população do território.

Aos jornalistas, Kuok Cheong U lembrou que a maior parte das valências clínicas do hospital público já funcionam com horário prolongado.