A formação de futebol do Consulado de Portugal em Macau perdeu ontem por 3-1 frente ao onze do HS, em partida a contar para a 13.a jornada do Campeonato de Futebol da II Divisão. Depois de uma primeira metade em que o equilíbrio foi a nota dominante, na etapa complementar o HS mostrou as garras, apontando três golos de enfiada, aos 52, aos 57 e aos 59 minutos. O tento de honra do Consulado de Portugal foi marcado por Rui Silva já em período de descontos.

