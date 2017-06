DSAT: Noventa por cento dos capacetes inspeccionados cumprem novas disposições

A Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego continua a a arrepiar caminho para a entrada em vigor, a 13 de Junho, das novas disposições técnicas relativas aos capacetes. A mais recente iniciativa dinamizada pelo organismo foi uma acção de sensibilização e fiscalização conduzida no centro da cidade durante a qual foram também distribuídos folhetos informativos.

A Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT) e o Departamento de Trânsito do Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP) promoveram esta quarta-feira uma acção de sensibilização relativa às novas disposições técnicas relativas à utilização de capacetes. Entre as 11h e o meio-dia foram fiscalizados 26 capacetes na Avenida Doutor Mário Soares, verificando-se que 24 estavam de acordo com as normas técnicas definidas pelo novo regulamento administrativo. A iniciativa atraiu também a atenção de várias transeuntes que se encontravam a passar pelo local e que foram informados acerca das novas disposições legais.

Conduzidas por um agente do Corpo da Polícia de Segurança Pública, as fiscalizações aleatórias replicaram os procedimentos de uma “operação stop”, ainda que sem as consequências legais que muitas vezes lhes estão associadas: o agente mandava parar os condutores, pedia-lhes a identificação, carta de condução, livro de registo e documentos do seguro e do veículo. Posteriormente, o equipamento de protecção era inspeccionado por um elemento da DSAT que verificava as condições e a existência, ou não, da polémica etiqueta com as normas técnicas e o seu estado.

Aos dois motociclistas cujos capacetes não se encontravam de acordo com o regulamento administrativo, Chao Hao Chao, inspector da DSAT, sugeriu a substituição do equipamento. Foi o caso de um condutor, de apelido Wong, que já adquiriu o seu actual capacete há cinco anos, o limite do tempo recomendado pelo Governo: “A etiqueta do meu capacete já caiu quase toda, pelo que a DSAT sugeriu que eu adquirisse um novo capacete”.

Contudo, Kam Chun Kit, chefe substituto da Divisão de Veículos da Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego, ressalvou que a validade de três anos, cinco no máximo, sugerida pelo organismo é apenas uma recomendação e que “a lei não regula um prazo determinado”.

Uma outra motociclista, também de apelido Wong, disse não saber se o seu equipamento de protecção reunia os requisitos devido à existência de “cerca de 300 modelos diferentes”. A condutora afirmou, no entanto, que se encontrava ao corrente da entrada em vigor do diploma: “Eu vou comprar ao vendedor e se ele disser que reúne os requisitos vou adquirir esse capacete”, afirmou.

Kam Chun Kit reconheceu que até ao momento ainda não foram realizadas quaisquer acções de inspecção às lojas, mas defendeu que “em princípio” os equipamentos colocados à venda correspondem às normas. O responsável referiu ainda que mais de 90 por cento dos capacetes já reúnem os requisitos legais. No entanto, ressalvou que “caso uma pessoa compre um capacete que não cumpra os requisitos pode dirigir-se ao Conselho de Consumidores.”

Até ao passado dia 30, a Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego tinha já recebido 896 requerimentos para aprovação de modelos de capacetes, dos quais 448 reuniam os requisitos mínimos após a fase inicial das apreciações. De fora ficaram 123 equipamentos repetidos, 14 cancelados e 11 que não reuniam as condições para proceder à aprovação. Se um residente verificar que um determinado modelo corresponde às normas mas ainda não se encontra na lista divulgada por aqueles serviços, pode, por iniciativa própria, apresentar um requerimento de apreciação do grau de adequação do equipamento de protecção em questão.

CVN