Dia Mundial do Desafio foi ontem assinalado. Centenas responderam à chamada

Organismos públicos como o Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM), o Instituto do Desporto (IDM), a Direcção dos Serviços de Saúde ou a Teledifusão de Macau (TDM) e de entidades privadas como a Companhia do Aeroporto de Macau (CAM), a Companhia de Telecomunicações de Macau (CTM) ou as operadoras de jogo Sands China e MGM foram algumas das instâncias que se associaram esta quarta-feira à edição de 2017 do Dia Mundial do Desafio.

A iniciativa, da responsabilidade da TAFISA – Associação Internacional do Desporto para Todos e do Instituto do Desporto, terá mobilizado ontem largas centenas de pessoas no território. O certame, que desafiou a população local a praticar exercício físico por um período de pelo menos quinze minutos, decorreu entre as sete da manhã e as nove horas da noite.

O Dia Mundial do Desafio coloca anualmente cidades dos quatro cantos do mundo em competição directa, triunfando a que conseguir demonstrar uma maior capacidade de mobilização. Ontem não foi excepção e com o objectivo de bater a cidade búlgara de Varna – com uma população de 330 mil habitantes – o Governo mobilizou várias centenas de funcionários de organismos públicos com o propósito de dar o exemplo à população.

Pun Weng Kun, presidente do Instituto do Desporto, encabeçou um grupo de cerca de uma centena de funcionários do organismo durante uma sessão colectiva de exercício físico. Aos trabalhadores do IDM associaram-se 70 funcionários da Direcção dos Serviços de Saúde, uma centena de trabalhadores do IACM e ainda cerca de cem outros funcionários da TDM.

Em declarações aos jornalistas, Pun Weng Kun defendeu que o Dia Mundial do Desafio já entrou no calendário desportivo do território. O dirigente diz que o número de residentes do território que praticam desporto está a aumentar e que para além dos organismos governamentais foram vários os estabelecimentos de ensino do território que se associaram à iniciativa.

Já Kuok Cheong U, director do Centro Hospitalar Conde de São Januário, mostrou-se convicto de que a prática de exercício físico pode contribuir para o reforço do espírito de equipa do quadro clínico do hospital público.