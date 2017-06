Cultivar as belas artes entre os mais jovens

De pequenino é que se torce o pepino e para uma empresa do Continente não há melhor forma de celebrar o Dia Mundial da Criança do que com um elogio ao génio dos mais novos. Mais de meia centena de crianças e jovens do ensino primário e secundário de Macau foram distinguidos na edição deste ano do Concurso Nacional de Belas Artes, Caligrafia e Fotografia. Os trabalhos dos pequenos artistas do território vão estar expostos na galeria da Fortaleza do Monte até ao dia 9 deste mês.

Elisa Gao

Na edição deste ano do Concurso Nacional de Belas Artes, Caligrafia e Fotografia, foram 52 os participantes do território que foram distinguidos com diferentes galardões. Para além de medalhas de ouro, prata e bronze, os pequenos artistas do território receberam ainda menções honrosas e prémios de excelência, numa leva de distinções em que foram entregues ainda um “Prémio de Grupo” e um certificado para o “Melhor Professor”.

Os 52 trabalhos distinguidos no âmbito do certame estão a partir de hoje, Dia Mundial da Criança, expostos na galeria da Fortaleza do Monte e ali ficarão patentes ao público até ao dia 9 do corrente mês: “Em Macau, normalmente, o ensino artístico é mais disponibilizado nas escolas. Contudo, este ano, o concurso abrangeu também estúdios de pintura e centros de educação de Belas Artes. Esperamos que mais pessoas de diferentes níveis sociais desenvolvam os seus conhecimentos nesta área”, disse ao PONTO FINAL Ao Ka Lon, responsável pela organização do concurso no território.

O coordenador da iniciativa indicou que grande parte das 52 obras são em aguarela e envolvem a pintura de paisagens de acordo com a tradição pictórica chinesa. Premiados foram ainda desenhos a lápis, bem como trabalhos fotográficos e pintura impressa. Dos quatro alunos que foram distinguidos com prémios de ouro, três são de estúdios de pintura e um de um centro de educação direccionado para as belas artes: “A partir das obras e das técnicas de pintura utilizadas podemos ver que as unidades de ensino de Macau, estejam ou não associadas à Direcção dos Serviços de Educação e Juventude, investiram muitos recursos no ensino de Belas Artes aos alunos mais jovens”, afirmou Ao Ka Lon. O coordenador da iniciativa no território assume, ainda assim, o atraso de Macau relativamente às regiões vizinhas: “Comparando com as regiões vizinhas, continuamos no início, mas esperamos muito que na competição do próximo ano consigamos atrair mais estudantes a participar e a exercitar as suas competências de pintura”, assumiu o responsável.

Ao PONTO FINAL, Ao Ka Lon explicou a sua visão relativamente à promoção de Belas Artes entre os mais novos: “Uma vez que nos encontramos num território com uma indústria do jogo forte, muitos artistas esperam que as concessionárias de jogo possam investir no desenvolvimento das belas artes criando mais instalações para esse fim, disponibilizando espaços não só para o ensino artístico, mas para as belas artes em específico.”

Com uma plataforma melhorada, o dirigente acredita que se pode desenvolver um melhor ambiente para as indústrias culturais e criativas

A “Green Boat Development Of The Art”, empresa responsável pela dinamização do concurso à escala nacional, vai organizar a primeira edição dos “Exames de Arte Nacional da República Popular da China”, certame que deverá decorrer na segunda metade do mês de Setembro. Será a primeira vez que este sistema de exame direccionado para as belas artes abrange Macau.