Criança de três anos agredida por empregada doméstica  

Uma criança de três anos foi ontem hospitalizada, depois de ter sido supostamente agredida pela empregada doméstica a quem estava entregue. O rapaz foi assistido no Centro Hospitalar Conde São Januário com hematomas na cabeça, mas recebeu alta hospitalar após ter recebido tratamento médico. Os pais apresentaram queixa junto das autoridades do território, denunciando alegados maus tratos que terão sido perpetrados por parte da empregada. A mulher nega as acusações. A Polícia de Segurança Pública está a investigar o caso.

