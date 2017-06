Consulado e delegação da AICEP em Cantão previstos para a segunda metade do ano

A vontade continua a ser que abra “tão breve quanto possível”. Jorge Costa Oliveira, secretário de Estado para a Internacionalização do Governo português aponta a abertura do Consulado Geral de Portugal em Cantão para a segunda metade do ano, explicando o atraso registado com a “necessidade de garantir que havia cabimentação orçamental”.

O governante, que falou à imprensa à margem da cimeira que reuniu ontem no território representantes da China Continental e de países lusófonos, assegura que não sabe “pormenores” sobre o arrendamento das instalações, mas afirmou que uma delegação da Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP) deverá entrar em funções em simultâneo: “Espero que seja possível abrir na segunda metade do ano, o Consulado Geral em Cantão. Nós temos vontade de abrir em Cantão tão breve quanto possível, quer o Consulado Geral – com um cônsul geral –, quer uma delegação da AICEP que passará a ser a quarta delegação na China”, declarou Jorge Costa Oliveira. O governante adiantou que se deverá manter o princípio de co-localização, tal como acontece em Macau.

No entender do Secretário português da Internacionalização, manifesta-se importante marcar presença em todas as áreas metropolitanas da República Popular da China e Cantão destaca-se porque “há uma parte significativa do desenvolvimento da China” que passa pela vizinha província continental: “Se pensarmos, por exemplo, em todos os desenvolvimentos relativos à associação das províncias do Pan-Delta do Rio das Pérolas, há muitas oportunidades e é preciso cobrir e estar em cima da situação.”

Jorge Costa Oliveira atirou como exemplo o caso de Shenzhen, que “é hoje a segunda praça financeira da China e principal centro tecnológico”.

O governante português disse ainda que não foram feitas nomeações até ao momento. O impasse fica a dever-se, por exemplo, aos subsídios de expatriação que têm de ser analisados pela pasta das Finanças. J.F.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...