Comércio externo subiu cinco por cento até Abril

O comércio externo de Macau subiu cinco por cento nos primeiros quatro meses do ano, em termos anuais homólogos, atingindo 27,14 mil milhões de patacas, indicam dados oficiais ontem divulgados.

De acordo com a Direcção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC), entre Janeiro e Abril Macau exportou bens avaliados em 3,78 mil milhões de patacas – mais 9,3 por cento – e importou produtos avaliados em 23,36 mil milhões de patacas – mais 4,4 por cento em termos anuais homólogos.

Por conseguinte, o défice da balança comercial atingiu 19,57 mil milhões de patacas, traduzindo um agravamento de 3,5 por cento comparativamente aos primeiros quatro meses do ano passado.

Em termos de mercados, as exportações para a China entre Janeiro e Abril totalizaram 548 milhões de patacas até Abril, reflectindo uma diminuição de 4,2 por cento.

As vendas de mercadorias para os países de língua portuguesa foram de 300 mil patacas, valor que traduz uma queda de 85,4 por cento em termos anuais homólogos.

Em contrapartida, as exportações para Hong Kong, no valor de 2,43 mil milhões de patacas, cresceram 16,8 por cento entre Janeiro e Abril.

A mesma tendência foi verificada nas vendas de mercadorias para a União Europeia (71 milhões de patacas) e para os Estados Unidos (62 milhões de patacas) que aumentaram, respectivamente, 22,2 por cento e 27,1 por cento.

Em termos de mercadorias, exportaram-se 3,54 mil milhões de patacas de produtos não têxteis, mais 11,8 por cento, em termos anuais.

As exportações de joalharia com diamantes (373 milhões de patacas) cresceram 46 por cento, enquanto as de máquinas, aparelhos e das suas partes (193 milhões de patacas) diminuíram 45,2 por cento, de acordo com a Direcção dos Serviços de Estatística e Censos.

Já do lado das importações, Macau comprou à China produtos no valor de 7,72 mil milhões de patacas (860,9 milhões de euros) – menos 6 por cento em termos anuais homólogos.

A mesma tendência foi verificada nas importações de mercadorias dos países de língua portuguesa (195 milhões de patacas), que diminuíram 6,1 por cento.

Em sentido inverso, as compras à União Europeia (6,05 mil milhões de patacas) aumentaram 14 por cento

Ao nível dos produtos, destaca-se as importações de joalharia em ouro (2,10 mil milhões de patacas) e de relógios de pulso (1,69 mil milhões de patacas) que subiram, respectivamente, 25,5 por cento e 37,4 por cento, de acordo com a Direcção de Serviços de Estatísticas e Censos.

Já as compras de combustíveis e lubrificantes (1,75 mil milhões de patacas), de telemóveis (1,45 mil milhões de patacas) e de materiais de construção (625 milhões de patacas) registaram descidas de 2,8 por cento, 9,7 por cento e 8 por cento, respectivamente.

Só em Abril, Macau exportou produtos avaliados em 839 milhões de patacas (93,5 milhões de euros) – mais 11 por cento face ao mesmo mês de 2016 – e importou mercadorias no valor de 5,42 mil milhões de patacas, ou seja, menos 1,1 por cento, indica a DSEC.

Por conseguinte, o défice da balança comercial de Abril alcançou 4,58 mil milhões de patacas.