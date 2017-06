Cidadão do  Continente detido por assalto residencial

As autoridades do território prenderam um cidadão do Continente no momento em que se preparava para entrar em Macau. O homem, de 29 anos, é suspeito de ter roubado adereços de ouro, dois relógios e uma quantia não especificada de dinheiro em moeda estrangeira de uma unidade residencial do edifício L’Arc, no NAPE.

O proprietário do apartamento deu pela falta dos valores em questão e denunciou o caso às autoridades. Após uma breve investigação, a Polícia Judiciária conseguiu apurar que os dois relógios acabaram por ser penhorados pouco depois da denúncia ter sido feita. O erro acabou por se revelar fatal para o suspeito. O homem, que se encontra desempregado, acabou por admitir a realização do crime depois de ter sido detido pelas autoridades, tendo confessado que fabricou ele próprio a chave com que entrou no apartamento que roubou. O suspeito confessou ainda que perdeu ao jogo o dinheiro que obteve com a penhora dos adereços roubados.