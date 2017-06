China: Investimento europeu caiu 23 por cento

O investimento feito por empresas europeias na República Popular da China registou uma queda homóloga de 23 por cento, no ano passado, em parte devido aos obstáculos no acesso ao mercado chinês, e apesar da retórica pró-abertura e globalização adoptada por Pequim.

No total, as firmas dos países da União Europeia (UE) investiram 8.000 milhões de euros no Continente, de acordo com um relatório ontem difundido pela Câmara do Comércio da União Europeia em Pequim.

Este valor “seria substancialmente maior se fossem eliminados os obstáculos no acesso ao mercado e melhorado o ambiente jurídico”, lê-se no documento, assinado pelo presidente da Câmara, Mats Harbon.

O responsável afirma que 54 por cento das empresas se sentem descriminadas face às firmas locais. A falta de reciprocidade é mais evidente no acesso ao mercado. Em 2016, a China investiu um total de 35.000 milhões de euros na União Europeia, uma subida homóloga de 77 por cento.

Além do referido favorecimento, as empresas europeias observam também que as firmas chinesas são cada vez mais inovadoras, um fenómeno que devem “seguir com cuidado”, aponta o documento.

Apesar da percepção pouco optimista das empresas europeias sobre o mercado chinês, 55 por cento destas registaram um aumento dos lucros no país, em 2016.

As firmas dos sectores de transportes, logística e distribuição apresentaram os piores resultados, mas os esforços de Pequim para atacar a poluição sustentaram um forte crescimento entre as empresas na área do ambiente.

Ainda assim, apenas seis por cento das empresas europeias nota menos dificuldades em fazer negócios na República Popular da China, enquanto 49 por cento dizem que piorou.

O sector mais afectado é o da engenharia civil e construção, com 79 por cento das empresas a considerar que o acesso ao mercado se tornou mais difícil, com Pequim a conceder os contratos a empresas chinesas, sobretudo estatais.

As empresas europeias enalteceram ainda a campanha anti-corrupção lançada pelo Presidente chinês, Xi Jinping, mas criticaram o pesado e imprevisível quadro regulamentar e a ambiguidade das leis no país.