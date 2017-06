Os bilhetes para primeiro o passeio marítimo no período de defeso de pesca foram vendidos no espaço de um hora, noticiou a emissora em língua chinesa da Rádio Macau. De acordo com a mesma estação, a 7 de Junho, a partir das 11 horas, estarão à venda os bilhetes disponíveis para o segundo passeio.

