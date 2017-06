Beihai planeia melhorar cooperação comercial com Macau

Cai Zhongping, vice-secretário do comité municipal do Partido Comunista da cidade de Beihai, deixou claro que a urbe pretende quer melhorar a cooperação com Macau em domínios como a indústria, o turismo e o comércio. Citado pela emissora em língua chinesa da Rádio Macau, Cai Zhongping sublinha que Beihai e Macau são cidades turísticas e importantes centros regionais e que haverá um espaço de cooperação relativamente maior no desenvolvimento turístico e económico.

O dirigente espera que os empresários de Macau possam procurar saber mais sobre Beihai e aproveitar as oportunidades de investimento e desenvolvimento da política “Uma Faixa, Uma Rota”. A Associação de Amizade Guangxi Beihai de Macau realizou um seminário de cooperação e intercâmbio entre Macau e Beihai com base nas iniciativas “Uma Faixa, Uma Rota”.