Au Kam San diz que 1900 fracções públicas já construídas estão ainda por distribuir

Cerca de 1500 fracções de tipologia T1 no Edifício Ip Heng e 400 fracções do mesmo género no Edifício Koi Nga, ambas no complexo habitacional de Seac Pai Van, estão construídas mas ainda não foram distribuídas pelo Instituto de Habitação. A denúncia foi feita ontem pelo deputado pró-democrata Au Kam San, que acusou o Governo de desperdício, uma vez que as casas estão prontas há cinco anos.

Já António Ng Kuok Cheong defendeu que deve ser criado um regime para garantir que no futuro as fracções económicas construídas na Zona A só poderão ser vendidas, já depois de atribuídas, a residentes permanentes. O objectivo, diz António Ng, passa por implementar a política “novos aterros urbanos para as gentes de Macau” e evitar a especulação no mercado imobiliário.