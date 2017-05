Vhils intervém sobre a cidade, num acumular de destroços que traduzem o pulsar da vida urbana  

“Debris – Destroços”, a primeira exposição em Macau de Alexandre Farto – o artista que desde cedo adoptou Vhils como assinatura – é hoje inaugurada nas Oficinas Navais nº1, enquadrada no XXVIII Festival de Artes e também no cartaz da segunda edição da iniciativa “Junho, Mês de Portugal”. Com um corpo de trabalho que transcende as fronteiras da galeria, a mostra inclui intervenções artísticas sobre quatro paredes da cidade. O PONTO FINAL acompanhou todo o processo de criação de duas obras em grande escala, no interior e exterior da Escola Portuguesa de Macau.

Texto de Sílvia Gonçalves

Fotografia de Eduardo Martins

Chegam com o cansaço ainda cravado no corpo, carregam grandes malas e mochilas que abrem sobre o chão, onde se amontoam martelos, alicates, formões, pincéis e latas de tinta. Enchem baldes com água, protegem-se com óculos, luvas e máscaras e avançam sobre o muro no exterior da escola, onde três rostos foram marcados a tinta na noite anterior, numa jornada que se estendeu até de madrugada. Com o sol a pique do meio-dia, o calor vergasta sem misericórdia os homens curvados sobre o muro e é ‘Russo’ o primeiro a espetar o formão na parede, com o martelo a imprimir a força que permite escavar e conferir profundidade à superfície branca. Segue-se uma sequência de batidas secas e cadenciadas, num movimento contínuo que descasca a imagem e atira detritos sobre o chão. A preparação de “Debris – Destroços”, a primeira individual de Vhils no território, culmina com a intervenção em grande escala sobre duas paredes na Escola Portuguesa de Macau. Uma acção sobre o espaço público concretizada em colectivo, a traduzir a essência da arte que se materializa na rua.

“Sou graffiteiro, não sou artista. No século XXI é que é assim, no século XX era um crime, agora é uma contra-ordenação, pagas a multa e segues. Dantes eras julgado, ias a tribunal”, recorda ‘Russo’, nome de rua do graffiter romeno Ionut Clipacs, há mais de uma década a viver em Portugal, que integra há um punhado de anos a equipa de Vhils em Lisboa. “Para mim o graffiti era mais a ideologia do graffiti, era espontâneo, era um modo de vida muito intenso para alguns. Para mim são rabiscos, diz-me algo mas não sei se diz a todos. Nem todos conseguem retirar a mensagem daquilo”, assinala Clipacs num português fluente, como que a lamentar a transposição da arte urbana para a dimensão artística e de projecção global que hoje lhe é conferida.

A grua azul entra pelas traseiras da escola, para estacar junto ao campo de basquete, na grande parede onde foi pintado um olho, imenso, rodeado de elementos gráficos que remetem para os azulejos e letreiros retirados do edificado. Alex Zhao e ‘Russo’ apressam-se a subir, munidos de martelos pneumáticos. Com a força dos braços, perfuram e escavam as linhas marcadas a tinta, os rostos ocultados por uma máscara, óculos e auscultadores. Passam as mãos sobre a parede para retirar o excesso de pó que se acumula nas entranhas.

No muro do exterior da escola, Paulo Piedade, Vhils, Tiago Silva e André Alves continuam a escavar enquanto Chullage, conhecido rapper português, regista o som das batidas com um microfone: “Ando a captar sons da cidade para a instalação sonora que vai estar nas Oficinas Navais. A ideia é ser a cidade, mas quero juntar uns sons deles a escavar”, explica o músico e sonoplasta, que há anos acompanha Vhils na vertente mais activista do trabalho, como aquele desenvolvido em bairros sentenciados pela miséria e a precariedade.

“PERCEBER A BELEZA DAQUILO QUE PERDEMOS TODOS OS DIAS NA URBE”

“Isto foi o resultado de seis meses a um ano de pesquisa e de levantamento, de vir a Macau e de ficar cá. A exposição vem um bocadinho na continuidade da exposição que foi feita em Hong Kong, que é uma reflexão que vai basicamente tentar captar o momento que a cidade está a viver neste momento”, explica Vhils. “Na exposição interior [nas Oficinas Navais nº1] vamos ter portas de madeira, que foram recolhidas parte delas cá, parte delas em Hong Kong. Temos chapas de metal que foram recolhidas e foram trabalhadas. É uma mescla que tem alguns elementos de Hong Kong e alguns elementos de Macau. Depois temos os ‘billboards’, que são posters de rua arrancados, onde depois eu ‘carvo’ os rostos de pessoas. Depois temos a peça de vídeo, filmada nas ruas de Macau e que foi tentar captar todo este momento, é tudo filmado em ‘slow-motion’, é uma projecção gigante”, descreve o artista.

“Filmámos eu e o José Pando Lucas, que é com quem costumo trabalhar com a parte do vídeo. E a ideia ali é fazer quase um ‘freeze’ ou um fóssil visual da cidade, em que separa a cidade e consegue-se ver a beleza daquilo por que passamos todos os dias. Nas Oficinas Navais também temos uma parede trabalhada, que foi feita com base nos desenhos que fiz enquanto estive cá. Foi uma figura anónima que captei naquela rua que fica super ‘packed’, quando se sobe às Ruínas. Depois há na Taipa outras duas paredes, uma rapariga mais nova e uma senhora de idade, também anónimas. Uma delas foi inspirada numa pessoa que vive naquela zona”, revela. Figuras que se diluem na multidão, às quais o artista quis conferir visibilidade.

“Com a intervenção nas duas paredes aqui da escola, a ideia foi humanizar um bocadinho o espaço, dar-lhe um rosto, um olho, fazer com que as pessoas consigam olhar para isso. Mas depois com uma série de influências que vêm dos azulejos portugueses, de letreiros que fui arrancando aqui e trabalhando. Foi nesse intuito, de criar quase um olhar”, descreve.

A uma primeira edição de “Debris” – que teve Hong Kong como palco, em 2016 – segue-se “Debris – Destroços”, em Macau, a que se seguirão outras cidades pelo mundo, num acumular de detritos recolhidos e trabalhados em cada lugar, e que serão um dia reunidos numa grande exposição: “É ‘Debris’, são detritos urbanos, que no final hão-de ser bastantes. A ideia é fazer este confronto de várias realidades, várias cidades e perceber as diferenças, o que nos aproxima, o que nos afasta, a beleza daquilo que perdemos todos os dias na urbe e com o ritmo que temos nas cidades”, explica Alexandre Farto.

Sobre o que procurou na Macau com que se deparou, o artista descreve uma procura de autenticidade: “Macau está sempre em transformação, mas depois todo o lado que passa para fora é sempre aquele lado mais polido, ligado às coisas novas que vão acontecendo. Eu tenho sempre este olhar mais sobre aquilo que tem alguma alma, algo com mais essência em relação à cidade. Foi esse lado de Macau que tentei explorar. É isso que se vai fazer num filme que estamos a fazer sobre uma história em Macau, que vai sair depois da exposição inaugurar. Tentar perceber o que está por detrás da sombra do arranha-céus-casino, e quem habita este espaço”, revela.

À inauguração de “Debris – Destroços”, agendada para hoje, às 18h30, nas Oficinas Navais nº1, segue-se, a partir das 23 horas, uma festa na discoteca Pacha, que inclui concertos de Chullage, Arthur Yeti e Fergus Heathcote, numa vertente performativa vinculada à cultura urbana, habitualmente associada às inaugurações de Vhils. O artista assume, de resto, a curadoria de um festival de cultura urbana – o “Iminente” – que se estreou em 2016 em Oeiras, e que Vhils levará para Londres em Julho, havendo a possibilidade deste chegar a Macau no final deste ano. A 30 de Junho, Vhils inaugura “Inprints”, exposição de grande dimensão, com 74 peças, que vai ocupar o CAFA Art Museum, em Pequim.

“APROVEITAR O QUE PODE SER CONSIDERADO FEIO NESTA NOSSA VIDA DESCARTÁVEL E TRANSFORMAR EM ARTE”

Depois da paragem para almoço, Tiago junta-se a Zhao e ‘Russo’ na grua. Com a acção violenta do martelo pneumático, o grande olho começa lentamente, da esquerda para a direita, a tomar forma escultórica e a tinta transforma-se em profundidade. Do alto, ‘Russo’ pede: “Água! Traz o saco com as bebidas”. José Pando Lucas socorre-lhes a sede, enquanto graceja: “Calma, eu estou aqui para filmar”. O videógrafo, parceiro de Vhils na realização das instalações em vídeo e dos filmes que acompanham as exposições, salta para a grua de câmara nos braços. ‘Russo’ passa uma toalha sobre o rosto, onde o pó se acumula sem piedade.

No exterior, através das grades que rodeiam a escola, espreita Carina Ferreira: “Vi a exposição em Hong Kong, no Pier 4. É muito bom ver o sucesso dele nos outros países, é genial. O que ele faz é aproveitar o que poderá ser considerado feio nesta nossa vida descartável e transformar em arte. E o facto de serem rostos ajuda as pessoas a identificarem-se com a mensagem que ele transmite. É aproximar a cidade das pessoas”, descreve a profissional de marketing, a viver em Hong Kong, que não esconde o entusiasmo por ter tropeçado na oportunidade rara de observar o artista no instante de criação da obra.

José Lucas desce entretanto da grua para libertar a máquina do pó acumulado: “Trabalhar para o Vhils é intenso, é muito trabalho, há pouco tempo para fazer o trabalho. Estudei Pintura na Faculdade de Belas Artes do Porto, e o Vhils já fazia parte do meu bloco de imagens, já me influenciava. Depois comecei a fazer vídeo e encontramo-nos”, conta.

Lucas, que filmou também para a “Debris” de Hong Kong, estabelece a diferença entre duas cidades com escalas distintas: “Acho que Macau é mais calma do que caos, em comparação com Hong Kong. Esta calçada portuguesa, é um ‘mix’ que ainda não sei como vou captar para o vídeo”. A participação na exposição de 2016, organizada pela Hong Kong Contemporary Art Foundation (HOCA), valeu-lhe o convite da fundação para realizar o filme para a mostra de outra figura planetária da arte urbana, o norte-americano Shepard Fairey, que o mundo conhece como OBEY: “O gajo é muito humilde e porreiro, muito trabalhador”, recorda o videógrafo.

Em passo acelerado, Maria Antónia Costa atravessa o portão da escola. Imobilizada diante do olho gigante, gradualmente escavado pelo coro de martelos pneumáticos, a professora de Matemática da EPM, há 21 anos em Macau, não contém o espanto perante a obra de um artista que se habituou a espreitar na internet: “É a cultura portuguesa junto de um dos núcleos da cultura portuguesa em Macau, que é a Escola Portuguesa. É um reconhecimento mútuo”, sintetiza a docente, cabeça atirada ao alto, olhos pregados na parede. “Conheço estes trabalhos da net, não imaginava que alguma vez estariam aqui. É um artista com visibilidade mundial, é mais um ponto de referência para quem visita Macau”, atira, enquanto se congratula com a circunstância de ter vindo à escola este sábado, para resgatar uma pasta esquecida.

Entretanto, na parede no exterior do estabelecimento de ensino, vão sobrando resquícios de tinta que pontuam as linhas dos três rostos esculpidos. Escavar, raspar, passar com a mão para retirar o excesso. Com a minúcia de um relojoeiro, André Alves segue o contorno das linhas em movimentos contínuos com o formão. Paulo recorre ao x-acto para riscar e raspar a tinta em movimentos cruzados. “Agora está-se a trabalhar mais a definição e depois o contraste. Quanto mais definires, mais podes fazer depois. Se deixares bocadinhos de tinta, também melhor se percebem as diferentes camadas”, explica André, homem formado em Direito, que a vida empurrou para a dimensão artística.

“Isto é como uma família. Eu formei-me em Cinema, trabalhava num gabinete até às 18 horas. Aquilo não era para mim, queria algo mais diverso. É um trabalho duro, mas estamos sempre bem. Sou de Pequim, estou na equipa de produção desde Março, trabalho as ligações com o mercado da China”, conta Lee Lichongyu, o mais recente elemento a juntar-se ao Estúdio de Vhils, em Hong Kong, que escava junto a André e Paulo.

“É UM HÍBRIDO DE VÁRIAS COISAS, VAI MUITO ALÉM DE UMA SIMPLES RELAÇÃO LABORAL”

André Alves usa agora uma pequena broca que permite trabalhar os pormenores. Escavar dá lugar à minúcia do gesto. “Estagiei num departamento jurídico em Paris. É o caminho que a gente segue, que se vai fazendo. Agrada-me estar no estúdio do Vhils, é um híbrido de várias coisas, vai muito além de uma simples relação laboral”, assume André. “Na cara podes fazer um bocadinho mais abstracto, até ao preto”, indica-lhe Vhils, que continuamente se desloca entre as duas paredes.

Às 20 horas, a ‘crew’ dá por concluído o trabalho na grande parede no interior da escola. Com o rosto e braços cobertos de pó, avançam para a parede no exterior, onde Paulo, André e Lee terminam de picar os três rostos no muro voltado para a estrada. Quando Vhils se aproxima, toda a equipa se alinha junto às grades dispostas no passeio. Alexandre mistura tinta preta com água num grande aspersor, e borrifa a tinta aguada sobre os rostos, passando de imediato com uma toalha para conter o excesso. Com o gesto repetido, definem-se e revelam-se os contornos dos três rostos até então apenas escavados. “Beautiful, very interesting!”, gritam as mulheres que passam num táxi. Voltam-se os rostos do autocarro apinhado para o muro, enquanto apontam e deitam a mão à boca em sinal de espanto. Vhils corre para o outro lado da estrada, para perceber a consistência do resultado. Pincela depois os contornos com tinta branca, para lhes acentuar a expressão.

“Ele tem crescido de dia para dia, é desafiante. Ele sempre foi talentoso e chegámos aqui”, conta Paulo Piedade, artista de rua com que Vhils se cruzou aos 17 anos na margem Sul do Tejo, e que com ele tem cravado rostos gigantes em vários pontos do mundo. “Nunca se sabe como vai ficar, é uma dança. Parece que foi feito pelo tempo e não por pessoas”, atira Vhils, enquanto observa a obra concluída.

O artista grava finalmente o seu nome na parede com o cinzel. Toca depois com o punho fechado nos punhos de cada um dos companheiros, a que se seguem os abraços de quem finalmente respira, depois de cumprida mais uma longa jornada. ‘Russo’ grita: “Done! És bom, pá!”. A etapa de Macau está por ora finalizada. Vhils e ‘família’ seguem em breve para Pequim.