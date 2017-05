Tabaco, uma ameaça ao desenvolvimento: Um homem fuma numa rua em Hanoi, capital do Vietname. O tabagismo mata mais de sete milhões de pessoas em todo o mundo anualmente, de acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS). O Dia Mundial Sem Tabaco é assinalado todos os anos a 31 de Maio, desde 1987. O tema do Dia Mundial Sem Tabaco de 2017 é “O tabaco – uma ameaça para o desenvolvimento”. EPA / LUONG THAI LINH

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...