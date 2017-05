Taipa: Governo confiante na procura do novo Terminal Marítimo de Passageiros

Raimundo do Rosário manifestou-se confiante de que o Terminal Marítimo de Passageiros possa vir a receber um maior número de passageiros do que os que utilizaram as instalações do antigo terminal ao longo dos últimos anos. A estrutura entra em funcionamento amanhã, com oito dos 16 lugares de atracção disponíveis, mas ainda sem as áreas comerciais aberta ao público.

O secretário para os Transportes e Obras Públicas, Raimundo do Rosário, manifestou-se na segunda-feira “confiante na procura crescente” do novo Terminal Marítimo de Passageiros da Taipa, que entra em actividade na quinta-feira, 12 anos após o arranque da construção.

Com uma área de 200 mil metros quadrados, o Terminal Marítimo de Passageiros da Taipa vai ter capacidade para receber 400 mil passageiros por dia, oferecendo ligações a Hong Kong e a Shenzhen – as mesmas que já eram asseguradas pelo terminal provisório, a funcionar desde 2007, o qual será encerrado e demolido.

O novo terminal, que tem uma ligação directa ao aeroporto, entra em funcionamento a 1 de Junho com oito de 16 lugares de atracação: “O tempo encarregar-se-á de resolver esse problema. Para já, toda a operação que estava a decorrer no terminal provisório passará para aqui (…) e penso que as condições são bastante melhores”, disse Raimundo do Rosário, à margem de uma conferência de imprensa e visita ao terminal.

“Estamos confiantes de que haja uma procura crescente deste terminal”, sublinhou.

Dos 30,9 milhões de visitantes que Macau recebeu ao longo de 2016, mais de um terço –ou 10,7 milhões – chegaram à RAEM por via marítima, de acordo com dados oficiais.

No primeiro trimestre deste ano, um total de 2,55 milhões de visitantes chegaram por via marítima a Macau, dos quais 957.631 pelo terminal provisório, que vai encerrar operação na quarta-feira.

A nova infra-estrutura marítima entra em funcionamento na quinta-feira, mas sem zona comercial e de restauração. O secretário para os Transportes e Obras Públicas explicou que já foi encontrada uma empresa por concurso público para a exploração dos espaços comerciais – o grupo CSI – mas que até à respectiva entrada em operação no terminal serão apenas disponibilizadas máquinas de venda automática: “Infelizmente, essa parte não ficou resolvida como nós gostaríamos. Houve algumas questões que fizeram atrasar todo este processo, mas entretanto, ainda que as condições não sejam as melhores, decidimos manter a data da inauguração e iniciar a operação neste terminal o mais cedo possível”, disse Raimundo do Rosário, durante uma visita para a qual foi convidada a imprensa.

“Peço paciência às pessoas porque vai demorar algum tempo até que todos os serviços de apoio funcionem normalmente, mas faremos o possível para encurtar esses prazos”, disse.

A segunda fase do novo Terminal Marítimo de Passageiros da Taipa também contempla um heliporto na cobertura, com capacidade para cinco helicópteros e pista de descolagem e aterragem, um projeto que ainda não tem data definida: “O serviço de helicópteros continuará a operar no terminal do Porto Exterior [na Península de Macau]. Neste momento não temos uma data para transferir essa operação para aqui”, afirmou Raimundo do Rosário.

O novo Terminal Marítimo de Passageiros da Taipa começou a ser construída em 2005, mas sofreu uma série de alterações, que elevaram o orçamento até 3,8 mil milhões de patacas, ou seja, seis vezes mais do que o inicialmente previsto.

O terminal provisório vai ser demolido e, no âmbito da terceira fase do projeto, vai dar lugar a infraestruturas de apoio ao definitivo, como depósitos de combustíveis e um quartel de bombeiros.