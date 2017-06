SJM quer transferir casino do Macau Jockey Club para Hotel Roosevelt

A Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos confirmou que recebeu um pedido da Sociedade de Jogos de Macau para mudar o casino para o Hotel Roosevelt, unidade hoteleira que também fica situada no terreno do Macau Jockey Club. O Governo garante que ainda não foi tomada qualquer decisão.

A Sociedade de Jogos de Macau tenciona mudar o casino que actualmente opera no Macau Jockey Club para o Hotel Roosevelt. A informação foi revelada num relatório publicado pelo banco de investimento Union Gaming, na segunda-feira, e confirmado pela Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos.

“O hotel Roosevelt Macau, que vai abrir brevemente e fica localizado nas imediações do Macau Jockey Club, vai ter casino de prestação de serviços de jogo (também conhecido como satélite ou de terceiros)”, pode ler-se no relatório assinado pelo analista Grant Govertsen. “Os rumores sobre um eventual espaço de jogo no hotel já circulava há muito tempo, mas os reclamos no exterior do hotel vêm agora confirmar esse facto”, acrescenta o analista.

De acordo com as fotografias reveladas pela Union Gaming, no exterior do hotel foi afixada uma tela publicitária com a indicação: “Macau Jockey Club Casino”.

Também a Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos confirmou, ao portal GGR Asia, que recebeu um pedido para transferir o Casino Macau Jockey Club para o Hotel Roosevelt. “Neste momento, o pedido está a ser processado… ainda não há uma decisão final”, afirmou um porta-voz do organismo liderado por Paulo Martins Chan.

Sobre a nova área de jogo, no Hotel Roosevelt, a Union Gaming diz que o casino vai incidir sobretudo nos jogos de mesa, em vez da principal aposta serem as slot machines, como agora acontece: “Acreditamos que o novo casino no Roosevelt é significativamente maior em tamanho do que o espaço actual e vai ter um foco maior nos jogos de mesa. Estimamos que possa ter entre 25 e 35 mesas e cerca de uma centena de slot machines”, explica o banco de investimento.

Vício do jogo: 14 mil jogadores patológicos

Em relação à dependência do jogo no território, um estudo da Universidade de Macau revelou que pelo menos 14 mil pessoas sofrem de problemas de natureza patológica.

O trabalho foi encomendado pelo Instituto de Acção Social (IAS) e mostra uma realidade diferente daquela que tinha vindo a ser referenciada pelas autoridades até aqui. De acordo com os dados do Governo são de apenas 900 os casos referenciados junto das autoridades.

Face a estes resultados, e de acordo com a Rádio Macau, o Governo mostrou-se preocupado com o facto de existirem vários casos de reincidência, entre os identificados.

Wu I Mu, da Divisão de Prevenção e Tratamento do Jogo Problemático do Instituto de Acção Social alertou igualmente para o facto de muitas pessoas com problemas do vício do jogo em Macau não procurarem ajuda especializada.