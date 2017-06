Programa do Grande Prémio pode ser apresentado no próximo mês

Pun Weng Kun, presidente do Instituto do Desporto (ID) e coordenador da Comissão Organizadora do Grande Prémio de Macau, reiterou ontem à emissora em língua chinesa da Rádio Macau que o programa da principal competição de automobilismo do território, que decorre em Novembr, o ainda não está decidido. O responsável espera, ainda assim, que a tarefa se concretize já no próximo mês.

O dirigente afirmou que diferentes equipas mostraram o seu interesse em participar no Grande Prémio e têm intenções de participar, não referindo ainda assim as marcas a que estão associadas. O Campeonato do Mundo de Carros de Turismo (WTCC) já colocou Macau no seu calendário oficial, mas Pun Weng Kun relembra que o acordo com os responsáveis pelo WTCC ainda não está finalizado, uma vez que as decisões da Comissão organizadora são tomadas tendo em conta, por exemplo, os custos, a atractividade e o nível dos corredores envolvidos nas provas.