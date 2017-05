Produto Interno Bruto cresceu 10,3 por cento no primeiro trimestre

A economia do território aumentou 10,3 por cento em termos reais entre Janeiro e Março. Os níveis de crescimento foram ainda superiores aos registados no último trimestre do ano passado, período durante o qual o Período Interno Bruto cresceu cerca de sete por cento.

A economia de Macau cresceu 10,3 por cento em termos reais no primeiro trimestre deste ano, em relação ao mesmo período de 2016, impulsionada pelo crescimento do jogo e melhoria do investimento, segundo dados oficiais divulgados na segunda-feira.

De acordo com a Direcção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC), o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) foi superior ao do quarto trimestre do ano passado (7 por cento).

A contínua melhoria das exportações de serviços e do investimento foi um dos factores apontados para justificar o crescimento da economia, a par da menor base de comparação no primeiro trimestre do ano passado:

“A procura externa manteve-se expandida, impulsionando o crescimento anual de 13,4 por cento das exportações de serviços. Destacam-se os aumentos de 11,3 por cento nas exportações de serviços do jogo e de 20,9 por cento nas exportações de outros serviços turísticos, tendo subido 9,7 por cento as exportações de bens”, segundo comunicado da Direcção dos Serviços de Estatística e Censos.

Por outro lado, a procura interna subiu, “com acréscimos anuais de 1,6 por cento na despesa de consumo privado, de 4,8 por cento na despesa de consumo final do Governo e de 4,6 por cento no investimento, tendo também subido 5,2 por cento as importações de bens”.

“Simultaneamente, o deflator implícito do Produto Interno Bruto, que mede a variação global de preços, ascendeu ligeiramente 0,5 por cento, em relação ao mesmo trimestre de 2016”, refere.

Já a despesa do consumo privado “aumentou 1,6 por cento, face ao primeiro trimestre de 2016, invertendo a tendência decrescente do trimestre anterior, devido ao panorama favorável do mercado de emprego, ao alívio da pressão resultante da inflação e ao ambiente de consumo durante as festividades”: “A despesa de consumo final das famílias cresceu 1,3 por cento no mercado local e 4,9 por cento no exterior”, acrescenta.

A despesa de consumo final do Governo registou um “aumento anual de 4,8 por cento no primeiro trimestre de 2017”, contrastando “com o crescimento nulo do quarto trimestre de 2016”.

Além disso, “salientam-se as subidas de 3,7 por cento nas remunerações dos empregados e de 6,5 por cento nas aquisições líquidas de bens e serviços”: “O investimento continuou a melhorar. A formação bruta de capital fixo (que reflecte o investimento) registou uma subida homóloga de 4,6 por cento, superior à do quarto trimestre de 2016 (+0,2 por cento)”, refere a Direcção dos Serviços de Economia e Censos.

No mesmo período, o investimento do sector privado aumentou 1,0 por cento em termos anuais, e o aumento do investimento em construção abrandou para 3,3 por cento, “devido principalmente à redução do investimento em obras de grandes empreendimentos de turismo e entretenimento”, tendo sido ainda registada uma queda de 13,3 por cento no investimento privado em equipamento.

“Em termos anuais, subiu significativamente (75,3 por cento) o investimento do sector público, impulsionado pelos acréscimos substanciais de 73,9 por cento em construção e de 132,6 por cento em equipamento”, adianta.

No primeiro trimestre deste ano, o Produto Interno Bruto de Macau situou-se em 93.580 milhões de patacas. Em 2016, o PIB de Macau situou-se em 358,2 mil milhões de patacas.

A indústria de jogo é o principal pilar da economia da Região Administrativa Especial e tem mostrado sinais de recuperação desde a segunda metade do ano passado.

As receitas do jogo iniciaram em Junho de 2014 uma curva descendente, que terminou em Agosto último, após 26 meses consecutivos de quedas anuais homólogas.

Segundo dados oficiais, os casinos registaram, no acumulado de Janeiro a Março, receitas de 63.479 milhões de patacas, mais 13 por cento em relação aos primeiros três meses do ano passado.

No acumulado até Abril, os casinos auferiram receitas de 83.640 milhões de patacas, mais 13,8 por cento face aos primeiros quatro meses de 2016.