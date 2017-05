Presidente da Foxconn recebido pelo Chefe do Executivo  

Terry Gou, presidente e fundador da Foxconn, principal fornecedora de componentes e dispositivos da multinacional norte-americana Apple, esteve de visita à RAEM na passada segunda-feira, tendo sido pelo Chefe do Executivo. Durante o encontro, Fernando Chui Sai On indicou que os trabalhos de desenvolvimento do Parque Científico e Industrial de Medicina Tradicional Chinesa registaram progressos, razão pela qual existe agora espaço de diálogo para uma eventual colaboração com uma das empresas fundadas por Terry Gou que opera no domínio da prestação de cuidados de saúde.

A vinda a Macau incluiu também uma deslocação à vizinha Ilha da Montanha, território que o empresário considera ter as condições ideais para o desenvolvimento do sector do turismo de saúde, bem como das indústrias a ele ligadas.

A Foxconn esteve em 2010 nas bocas do mundo, depois de ter sido palco de uma vaga de suicídios. Os números tornados públicos na altura apontam para 18 tentativas de suicídio por parte de trabalhadores do grupo, das quais pelo menos 14 resultaram em morte. Desde então são conhecidos esporadicamente novos casos de funcionários que abdicaram da própria vida, na maioria dos casos atirando-se de edifícios da fábrica.