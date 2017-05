População insatisfeita com trabalhos nas vias públicas

No âmbito de um inquérito à população sobre as obras nas vias públicas, a Associação dos Conterrâneos de Kong Mun de Macau recebeu diversas queixas sobre a morosidade dos trabalhos de escavação da rede rodoviária . Zheng Anting, deputado e vice-presidente da Associação, considerou a situação como sendo “muito séria” e prometeu levar o caso à Assembleia Legislativa.

O dirigente associativo duvida dos mecanismos de coordenação interdepartamental no que toca às obras na via pública e as dúvidas acentuaram-se após a publicação de um relatório do Comissariado de Auditoria que incidiu principalmente sobre o Grupo de Coordenação de Obras Viárias. Segundo Zheng Anting, os deputados sempre instaram o Governo a melhorar os trabalhos nas vias públicas. A resposta do Governo, sustenta o deputado, foi sempre muito similar, garantindo que as obras decorriam de forma “suave”.