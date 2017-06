Peggy Chan é a artista em destaque na “Montra de Artes de Macau”

“Cem Espécies – Obras de Peggy Chan” é o tema de uma nova edição da “Montra de Artes de Macau”. A mostra é inaugurada na quinta-feira, 1 de Junho, às 18h30, no Museu de Arte de Macau (MAM). Peggy Chan nasceu em Macau e é licenciada em Belas-Artes pelo Instituto Real de Tecnologia de Melbourne, na Austrália, com especialização em pintura. Os seus trabalhos incluem vários meios de expressão como pintura, fotografia, vídeo e instalação e inspiram-se no seu dia a dia e na imaginação, explorando a relação triangular entre os indivíduos, a cidade e a natureza.

Utilizando o cianotipo, um antigo processo de impressão fotográfica, baseado no tempo de exposição à luz, Peggy Chan “cria trabalhos explorando a relação triangular entre os indivíduos, a cidade e a natureza e revelando as interacções mágicas daí resultantes”, descreve o Instituto Cultural em comunicado.

O espaço desta exposição foi concebido para se tornar o “estúdio experimental” da artista: no local os visitantes podem observar vários materiais e imagens não naturais recriadas pela artista, explorando a relação entre o ser humano e a natureza. Peggy Chan acredita que “as actividades do homem na sociedade moderna causam danos ecológicos ao meio por conveniência pessoal ou por todos os tipos de interesses, dando origem a estruturas caóticas e à disfuncionalidade de ecossistemas inteiros, ou, até mesmo, à total destruição do ambiente. As mudanças no ambiente natural darão azo a transformações sistémicas e drásticas que levarão à extinção consecutiva de múltiplas espécies e, finalmente, os seres humanos também podem perecer”, prossegue o comunicado.

O MAM tem vindo a organizar a “Montra de Artes de Macau” desde 2012 com o objectivo de incentivar a criação e promover o desenvolvimento da arte contemporânea no território. A montra oferece aos artistas de Macau um espaço expositivo e uma plataforma de intercâmbio.