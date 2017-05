Passeios marítimos no Porto Interior arrancam no Sábado

São 90 minutos de uma iniciativa que começa na Doca da Ilha Verde, passa pelo Porto Interior, pela Ponte Sai Van, pela Ponte Governador Nobre de Carvalho e que culmina no Centro de Ecuménico Kun Iam, fazendo de seguida o percurso inverso. De 3 de Junho a 10 de Julho, aos sábados e domingos, realiza-se o Passeio marítimo de defeso de pesca, uma medida que tem por objectivo promover a cultura da pesca tradicional de Macau.

O circuito deverá servir também para apresentar modelos de embarcações antigas piscatórias e ilustrar o dia-a-dia na vida de um pescador. Durante a viagem serão mostrados equipamentos de bordo e truques e habilidades de pesca.

Os bilhetes para os passeios estão à venda na sede da Associação de Auxílio Mútuo de Pescadores de Macau, com o custo de 30 patacas por ingresso sendo que uma pessoa pode comprar, no máximo, quatro bilhetes. A venda segue a lógica do primeiro a chegar, primeiro a ser servido.