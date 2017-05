Operações do Terminal Marítimo da Taipa arrancam amanhã

Fotografia: Macau Hub;

O novo Terminal Marítimo de Passageiros da Taipa (TMPT) começa a operar amanhã às seis da manhã, mas a primeira ligação com destino à vizinha Região Administrativa Especial de Hong Kong parte das novas instalações do Pac On apenas uma hora depois. A primeira embarcação com origem na antiga colónia britânica chega a Macau às 9h. Após a entrada em funcionamento das novas instalações, a estrutura vai operar 24h por dia e os itinerários e carreiras já estabelecidos – e que tinham como destino o terminal provisório – mantêm-se sem qualquer alteração.

Quanto ao Terminal Marítimo Provisório de Passageiros, a última embarcação atraca nas instalações à meia-noite e meia de 1 de Junho, ao passo que o último ferry com destino a Hong Kong levanta âncora meia hora depois, por volta da 1 da manhã. A estrutura encerra ao público imediatamente depois, sendo que durante a madrugada as três operadoras de transportes marítimos transferem os seus serviços para o novo terminal.

De acordo com um comunicado divulgado pela Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água (DSAMA), serão oito, os cais de atracação que irão receber embarcações na fase inicial de exploração do Terminal Marítimo da Taipa. As áreas comerciais das novas instalações só mais tarde estarão disponíveis, mas o Governo garante que a partir de hoje estarão já em funcionamento máquinas automáticas de venda e um balcão de informações turísticas. Com capacidade para receber 400 mil passageiros por dia, o novo Terminal propõe facilitar a vida a quem assoma ao território: “[O Terminal Marítimo disponibiliza] 44 balcões de controlo de documentos de viagem e 25 canais de passagem automática na Sala de chegada, enquanto na Sala de partida estão disponibilizados 42 balcões de controlo de documentos de viagem e 16 canais de passagem automática”, explica a DSAMA em comunicado.

Quanto aos recursos humanos, o número de pessoal do Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP) que exerce funções no Terminal Marítimo da Taipa deverá conhecer um aumento de 10 por cento. A mobilização de agentes policiais e de outros funcionários, explica a DSAMA, será efectuada de acordo com a situação real do transporte marítimo de passageiros.

O Serviço de Migração – Posto Fronteiriço do Terminal Marítimo de Passageiros da Taipa e respectivo funcionamento transferem-se também às primeiras horas da madrugada de 1 de Junho para as novas instalações.