Novo parque infantil na Praia de Hac Sá concluído no final de Junho

No final do próximo mês, a Zona de Lazer da Praia de Hac Sá, em Coloane, deverá estar munida de um novo parque infantil, informa em comunicado o Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM). O organismo prevê que as obras de construção do novo equipamento estejam concluídas até ao final de Junho. A obra tem por objectivo optimizar as instalações recreativas que o Governo disponibiliza a cidadãos e turistas naquela zona. Os equipamentos que anteriormente existiam no local foram danificados por um dos últimos tufões que fustigaram o território, explica o IACM.

O novo espaço, que ocupa uma área de 925 metros quadrados, divide-se em três zonas: uma destinada a crianças dos dois aos cinco anos, outra para utilizadores com idades compreendidas entre os cinco e os 12 anos e uma terceira para crianças e jovens com idades entre os seis e os 17 anos.

No comunicado que enviou às redacções, o Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais explica que tem procedido a trabalhos de reordenamento e optimização das infra-estruturas de forma faseada, incluindo da orla da praia e das suas instalações recreativas. Recentemente, as actividades concentraram-se na renovação e reorganização do parque infantil.