O intendente Ng Kam Wa é o mais recente adjunto do comandante-geral dos Serviços de Polícia Unitários (SPU), Ma Io Kun. Ng foi empossado no cargo na segunda-feira e vai ainda chefiar o Centro de Coordenação e Protecção Civil dos SPU. No mesmo dia tomaram também posse Tong Chi Meng como chefe da Divisão de Ligação de Assuntos Policiais e Relações Públicas dos SPU e Kuong Io Hon, como chefe da Divisão de Informática e de Tecnologias de Informação.

