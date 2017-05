“Navegar de novo”. Uma viagem pelas técnicas de construção naval de Macau

Ao fim de três anos de preparação, a Associação de Apoio à Educação Springfield vai inaugurar uma exposição com cerca de 40 fotografias que retratam a história da indústria de construção naval do território. A associação espera assim promover o ensino das técnicas de construção naval e revitalizar a antiga zona dos estaleiros de Coloane.

Elisa Gao

A Associação de Apoio à Educação Springfield vai organizar uma acção de formação e uma exposição fotográfica com o nome “Navegar de novo”, na sexta-feira, no Macau Speaking Youth Center, localizado no quinto andar do Edifício Industrial Si Toi. O organismo propõe uma viagem pela história dos antigos estaleiros navais de Lai Chi Vun, da Taipa e da zona do Patane, através de uma mostra que abrange quatro dezenas de fotografias.

A associação espera com a iniciativa promover o estatuto de património imaterial da “arte da construção naval” e ao mesmo tempo reforçar a promoção da revitalização da zona dos antigos estaleiros de Coloane.

Ao PONTO FINAL, a secretária-geral da Associação de Apoio à Educação Springfield, Jessica Ma, explicou que o objectivo de revitalizar a área dos antigos estaleiros de Coloane não implicar necessariamente manter o formato e a aparência que a zona mantinha no auge da indústria naval: “Existe falta de manutenção naquela zona e isso nota-se. É muito difícil para as pessoas ficarem lá mais do que uma hora, porque não há ninguém para limpar o lixo e fazer a manutenção necessária. Existe muito lixo acumulado, que acaba por atrair mosquitos e melgas”, afirmou a responsável. “O que podemos fazer é transmitir as técnicas da construção naval, que no passado davam emprego a muita gente. Queremos fazer com que estes mestres do artesanato da construção naval sejam respeitados, e que as pessoas de Macau conheçam esta indústria, que no passado foi muito próspera”, acrescentou.

Jessica Ma fez questão de enfatizar que o objectivo último da associação passa por revitalizar a indústria da construção naval: “Se nos limitarmos a selá-la na história, então vai acabar por ir directamente para os museus. Isso significaria apenas significa que a indústria está morta e que ninguém em Macau a poderá compreender”,apontou.

“Esperamos revitalizá-la, mas não pode ser apenas através da exposição. Tem de ser outra forma, certo? Em vez de nos limitarmos a fazer algo separado da vida das pessoas, que pode transmitir a falsa ideia de que a indústria naval não está relacionada com Macau, procuramos formas culturais, criativas e comerciais para levar esta indústria à vida das pessoas”, continuou.

De acordo com Jessica Ma, a associação já tem entre 15 e 20 pessoas inscritas no workshop que vai decorrer durante todos os sábados, durante o mês de Junho. Durante as aulas, os inscritos vão ter a oportunidade de aprender as técnicas utilizadas na construção dos diferentes modelos de embarcações de madeira.

Ao longo do curso, os alunos vão construir uma embarcação.

O workshop começou há três anos e no início decorreu nos Estaleiros Navais de Lai Chi Vun. No entanto, no ano seguinte começou a ser realizado num espaço fechado: “Os estaleiros estão desertos há demasiado tempo por isso não se justifica a ideia de ter aulas nesse lugar”, explicou. “Queremos transmitir as técnicas de construção naval, não temos como objectivo preservar toda aquela área e manter o formato actual dos estaleiros”, acrescentou.