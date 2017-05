Moradores da Rua da Entena alertam para o não cumprimento de disposições da DSAT

A Associação de Mútuo Auxílio dos Moradores do Sam Pa Mun de Macau alertou para o facto de alguns autocarros turísticos continuarem a estacionar e a largar ou apanhar passageiros na Rua da Entena. A medida que torna efectiva a largada de passageiros entrará em vigor a partir de 1 de Junho, depois de ter estado durante o último meio ano a funcionar a título experimental.

Desde a introdução da fase experimental da medida os residentes da Rua da Entena registaram melhorias no tráfego e também no desempenho económico dos comerciantes da zona. Contudo, Che Mei Leng, presidente da Associação de Mútuo Auxílio dos Moradores do Sam Pa Mun de Macau, espera que o Governo dê continuidade aos trabalhos de optimização do ambiente rodoviário na zona através do alargamento e renovação da estrada.

A Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT) respondeu com a promessa de uma maior vigilância policial na Rua da Entena e instou os responsáveis pelos autocarros turísticos a cumprir com as disposições especificadas pela DSAT.