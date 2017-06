As inscrições para os stands da “Feira de Artesanato do Lago Nam Van” para os meses de Julho a Dezembro encontram-se abertas até às 17 horas 16 de Junho. Todas as entidades culturais e criativas e residentes locais, da China Continental e de Hong Kong podem inscrever-se. A feira realiza-se entre 1 de Janeiro e 31 de Dezembro, aos sábados e domingos, das 14h às 21h, no Anim’Arte NAM VAN. A inscrição é gratuita.

